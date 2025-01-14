Вандалізм у Миколаєві: невідомі пошкодили нові лавки

У Миколаєві пошкодили нові лавки. Фото: Миколаївські парки

У Миколаєві по проспекту Центральному виявили випадки вандалізму, невідомі пошкодили нові лавки.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївські парки».

Зазначається, що комунальне підприємство відновить пошкоджене майно.

«Зазначимо підприємство буде вживати всіх заходів для відновлення пошкоджених лавок. Проте, найкращим рішенням буде запобігти подібним випадкам шляхом нашої спільної пильності та відповідальності», — йдеться у повідомленні.

У Миколаєві пошкодили нові лавки. Фото: Миколаївські парки У Миколаєві пошкодили нові лавки. Фото: Миколаївські парки

Нагадаємо, у Миколаєві вандали викрали кущі, які були висаджені родиною біля меморіальної дошки на честь загиблого бійця окремого загону спецпризначення «Азов» Євгена Логінова.