У Миколаєві вандали вкрали кущі біля меморіальної дошки загиблому бійцю «Азову»

У Миколаєві вандали викрали кущі, які були висаджені родиною біля меморіальної дошки на честь загиблого бійця окремого загону спецпризначення «Азов» Євгена Логінова.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив батько загиблого Олександр Логінов, звернувшись до громади з проханням допомогти у розшуку винних.

— Прошу допомоги миколаївців, особливо тих, хто проживає в районі Лісків. У ніч із 20 на 21 грудня біля меморіальної дошки нашому синові (вул. Євгена Логінова, колишня Крилова) були викопані кущі можевельника, які ми посадили за власний кошт, щоб облаштувати територію. Справа не в грошах! Ми й так живемо в горі всі ці роки, а тепер ще й такий удар по пам’яті нашого єдиного сина. Якщо хтось щось бачив або знає, прошу повідомити. Допоможіть знайти винних! – зазначено у повідомлені.

Викрадені кущі можевельнику, Фото: Facebook Олександр Логінов Викрадені кущі можевельнику Фото: Facebook Олександр Логінов

Нагадаємо, що у жовтні у Миколаєві вкотре зафіксували випадки вандалізму, невідомі викрали саджанці ялівців та перевернули лавку в скверах міста.