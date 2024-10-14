У скверах Миколаєва невідомі викрали саджанці дерев та перекинули лавку

У Миколаєві знову зафіксували випадки вандалізму, невідомі викрали саджанці ялівців та перевернули лавку в скверах міста.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївські парки».

Зазначається, що у сквері «Матері» викрали 5 саджанців ялівців.

«Невідомі вирвали насадження та понівечили кореневу систему, тож надалі ці ялівці навряд чи приживуться в іншому ґрунті», — йдеться в повідомленні.

У Миколаєві невідомі крадуть саджанці дерев. Фото: «Миколаївські парки» У Миколаєві невідомі крадуть саджанці дерев. Фото: «Миколаївські парки»

Окрім цього, у Каштановому сквері перекинули лавку, на якій могли відпочивати відвідувачі.

«Звісно працівники підприємства встановлять лавку на її правильне місце, висадять нові насадження, відремонтують урни та інше. Але дуже засмучує, той факт, що працівники стараються, викладаються на повну, щоб прикрасити парки та сквери, а натомість отримують знищення та знецінення їх праці», — додали у КП.

У Миколаєві невідомі перевернули лавку. Фото: «Миколаївські парки»

Нагадаємо, у Миколаєві в сквері Ради Європи вандали пошкодили зелені насадження.