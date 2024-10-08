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У Миколаєві вандали пошкодили клумби в сквері «Ради Європи»

У Миколаєві пошкодили клумби в сквері «Ради Європи». Фото: «Миколаївські парки»У Миколаєві пошкодили клумби в сквері «Ради Європи». Фото: «Миколаївські парки»

У Миколаєві знову зафіксували випадки вандалізму в сквері «Ради Європи». Вандали пошкодили зелені насадження.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївські парки».

Зазначається, що у сквері невідомі зламали пʼять саджанців хризантеми.

«Зелені насадження розквітли, прикрашали своєю красою парки та сквери і могли ще довго радувати та милувати око відвідувачів відпочинкових зон. Але невідомі, вчинивши даний акт вандалізму, позбавили такої можливості мешканців нашого міста», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївські парки» минулого тижня повідомляло про викрадення саджанців хризантем, висаджених у вересні на різних локаціях.

Також на початку вересня міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що в місті фіксують нові випадки вандалізму, зокрема невідомі зламали скульптуру мармурового лева в центрі Миколаєва. Тоді ж у сквері «Солдата», що у Варварівці пошкодили урну та устаткування на дитячому майданчику.

Раніше департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міськради оголосив тендер на придбання та монтаж системи відеоспостереження в Манганарівському сквері («Серце міста»), який періодично також страждає від вандалізму.

Востаннє у квітні минулого року невідомі відірвали та скинули велику гранітну кулю.

До цього подібне відбувалося тричі. 23 листопада 2020 року у сквері «Манганарієвський» невідомі пошкодили гранітну кулю. Ще одну кулю скинули у січні 2021 року.  У березні 2021 року  у сквері також з постаменту впала велика гранітна куля.

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