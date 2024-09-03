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«Не знаю, кому завадив хвіст мармурового лева», — Сєнкевич про випадки вандалізму у Миколаєві

Вандали зламали скульптуру мармурового лева у Миколаєві, фото КП «Парки»Вандали зламали скульптуру мармурового лева у Миколаєві, фото КП «Парки»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що в місті фіксують нові випадки вандалізму, зокрема невідомі зламали скульптуру мармурового лева в центрі Миколаєва.

Про це він написав 3 вересня у своєму Telegram-каналі.

«І повертаючись до теми вандалізму у нашому місті. На жаль, знову фіксуються випадки псування майна. Я не знаю, кому завадив хвіст мармурового лева чи урна. Це звичайне шкідництво місту. Звісно, все полагодимо, але питання: «Навіщо так робити?» у мене виникає все частіше», — написав Олександр Сєнкевич.

Як зазначили у КП «Парки», також у сквері «Солдата», що у Варварівці пошкодили урну та устаткування на дитячому майданчику.

Пошкоджена урна у сквері «Солдата», що у Варварівці, фото КП «Парки»Пошкоджена урна у сквері «Солдата», що у Варварівці, фото КП «Парки»
Пошкоджене устаткування на дитячому майданчику у сквері «Солдата», що у Варварівці, фото КП «Парки»Пошкоджене устаткування на дитячому майданчику у сквері «Солдата», що у Варварівці, фото КП «Парки»
Пошкоджене устаткування на дитячому майданчику у сквері «Солдата», що у Варварівці, фото КП «Парки»Пошкоджене устаткування на дитячому майданчику у сквері «Солдата», що у Варварівці, фото КП «Парки»

Нагадаємо, що Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міськради оголосив тендер на придбання та монтаж системи відеоспостереження в Манганарівському сквері («Серце міста»), який періодично страждає від вандалізму.

Востаннє у квітні минулого року невідомі відірвали та скинули велику гранітну кулю.

До цього подібне відбувалося тричі. 23 листопада 2020 року у сквері «Манганарієвський» невідомі пошкодили гранітну кулю. Ще одну кулю скинули у січні 2021 року.  У березні 2021 року  у сквері також з постаменту впала велика гранітна куля.

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