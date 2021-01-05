В понедельник, 5 января, в Николаеве, в сквере «Манганариевский» («Сердце города»), неизвестные повредили второй большой гранитный шар, который является частью ограждения.

Об этом в своем Telegram-канале написал житель Николаева Роман Ильюк.

Он также опубликовал фото, на которых видно отломанный шар, который лежит на одной из алей парка.

— В «Сердце города» упал ещё один шар. Получается, что когда упал первый, то мозгов проверить остальные, не хватило. А там каждый день гуляют дети, от мала до велика, — пишет Роман Ильюк.

Отметим, что шар вытесан из гранита, вес его составляет 250 килограмм. Крепился он на тумбе с помощью арматуры, а также в месте соприкосновения с тумбой шар был приклеен так называемыми жидкими гвоздями, поэтому в департаменте считают, что это был именно факт вандализма.

Ранее 23 ноября, в Николаеве, в сквере «Манганариевский» («Сердце города»), неизвестные повредили большой гранитный шар, который был частью ограждения.

Напомним, 12 сентября, в День города в Николаеве запустили новый фонтан в «Манганариевском» сквере, известном как «Сердце города».