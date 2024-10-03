У Миколаєві знову зафіксували випадки вандалізму в парках та скверах міста. Комунальне підприємство «Миколаївські парки» повідомляє про викрадення саджанців хризантем, висаджених у вересні на різних локаціях.

Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

У сквері «Ради Європи» невідомі викрали один саджанець квітів і пошкодили ще один, а в парку «Юних Героїв» невідомі викрали п’ять рослин.

У Миколаєві невідомі крадуть саджанці квітів у парках та скверах. Фото: «Миколаївські парки» У Миколаєві невідомі крадуть саджанці квітів у парках та скверах. Фото: «Миколаївські парки» У Миколаєві невідомі крадуть саджанці квітів у парках та скверах. Фото: «Миколаївські парки»

«Дуже засмучує, той факт що працівники стараються, викладаються на повну, щоб прикрасити парки та сквери, а натомість отримують знищення та знецінення їх праці», — йдеться в повідомленні КП.

Нагадаємо, на початку вересня міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що в місті фіксують нові випадки вандалізму, зокрема невідомі зламали скульптуру мармурового лева в центрі Миколаєва. Тоді ж у сквері «Солдата», що у Варварівці пошкодили урну та устаткування на дитячому майданчику.

Раніше департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міськради оголосив тендер на придбання та монтаж системи відеоспостереження в Манганарівському сквері («Серце міста»), який періодично також страждає від вандалізму.

Востаннє у квітні минулого року невідомі відірвали та скинули велику гранітну кулю.

До цього подібне відбувалося тричі. 23 листопада 2020 року у сквері «Манганарієвський» невідомі пошкодили гранітну кулю. Ще одну кулю скинули у січні 2021 року. У березні 2021 року у сквері також з постаменту впала велика гранітна куля.