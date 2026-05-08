У Миколаєві пошкодили меморіальні таблички на честь захисників

У Миколаєві вандали пошкодили меморіальні таблички захисникам, фото об'єднання матерів і дружин Захисників України

У Миколаєві поліція розслідує пошкодження меморіальних табличок, встановлених на честь загиблих, полонених та зниклих безвісти військовослужбовців.

Про це повідомляє «Об'єднання матерів і дружин Захисників України» Миколаївської області.

Пам'ятні знаки з'явилися в місті 15 лютого за ініціативи та на кошти родин захисників. Після виявлення пошкоджень на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт правопорушення.

Представники регіонального осередку «Об’єднання матерів і дружин Захисників України» подали офіційну заяву до правоохоронних органів і надали докази для проведення розслідування.

Наразі встановлюються точний час та обставини події, а учасники об'єднання планують відновити знаки та стежити за ходом справи.

Вандали пошкодили меморіальні таблички захисникам, фото об'єднання матерів і дружин Захисників України

Нагадаємо, що напередодні Україна повернула з полону 193 військових. Серед звільнених є поранені, а також ті, проти кого в Росії були відкриті кримінальні справи.