У Миколаєві пошкодили меморіальні таблички на честь захисників
- Новини Миколаєва
-
•
- Таміла Ксьонжик
-
•
-
9:50, 08 травня, 2026
-
У Миколаєві поліція розслідує пошкодження меморіальних табличок, встановлених на честь загиблих, полонених та зниклих безвісти військовослужбовців.
Про це повідомляє «Об'єднання матерів і дружин Захисників України» Миколаївської області.
Пам'ятні знаки з'явилися в місті 15 лютого за ініціативи та на кошти родин захисників. Після виявлення пошкоджень на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт правопорушення.
Представники регіонального осередку «Об’єднання матерів і дружин Захисників України» подали офіційну заяву до правоохоронних органів і надали докази для проведення розслідування.
Наразі встановлюються точний час та обставини події, а учасники об'єднання планують відновити знаки та стежити за ходом справи.
Нагадаємо, що напередодні Україна повернула з полону 193 військових. Серед звільнених є поранені, а також ті, проти кого в Росії були відкриті кримінальні справи.
Останні новини про: Вандалізм
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.