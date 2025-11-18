В Одесі невідомі розбили піраміду-музей на Приморському бульварі

Піраміда-музей на Приморському бульварі в Одесі знову пошкоджена. Фото: Одеська МВА

Вночі 18 листопада в Одесі невідомі пошкодили піраміду-музей, розташовану на Приморському бульварі. Це вже другий подібний випадок за рік.

Про інцидент повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, над створенням цього об’єкта працювали сотні фахівців, дбаючи про збереження історії Одеси. Піраміда-музей давно стала впізнаваною частиною Приморського бульвару.

«Доки наша країна всіма силами та засобами бореться з зовнішнім ворогом. На жаль… Всередині є ще і ворог внутрішній», — підкреслив він.

Піраміда-музей на Приморському бульварі в Одесі знову пошкоджена. Фото: Одеська МВА Піраміда-музей на Приморському бульварі в Одесі знову пошкоджена. Фото: Одеська МВА Піраміда-музей на Приморському бульварі в Одесі знову пошкоджена. Фото: Одеська МВА

Посадовець зауважив, що не вважає осіб, причетних до руйнування, справжніми одеситами. Розслідуванням інциденту займаються правоохоронці, а керівник Одеської МВА взяв справу під особистий контроль.

Нагадаємо, що на Приморському бульварі, під пам’ятником Арману де Рішельє, археологи знайшли унікальні історичні знахідки. Серед знайденого — уламки давньоримських амфор, червонолакового посуду, скіфська кераміка, обтесані камені. Усі ці знахідки свідчать про багатовікову історію території.