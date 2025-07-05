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Археологи в центрі Одеси виявили знахідки від V століття до нашої ери

У центрі Одеси розкопали давньоримські й скіфські артефакти. Фото: ДумскаяУ центрі Одеси розкопали давньоримські й скіфські артефакти. Фото: Думская

У центрі Одеси, під пам’ятником Арману де Рішельє на Приморському бульварі, археологи знайшли унікальні історичні знахідки.

Розкопки розпочали 25 червня співробітники Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського спільно з Інститутом археології НАН України, повідомив ректор Андрій Красножон.

Серед знайденого — уламки давньоримських амфор, червонолакового посуду, скіфська кераміка, обтесані камені. Усі ці знахідки свідчать про багатовікову історію території, де нині стоїть пам’ятник Дюку, встановлений у 1826 році.

За даними одеського видання «Думська», на глибині півтора метра археологи виявили культурні шари від V століття до нашої ери до XIV століття нашої ери.

Зазначається, що серед найцікавіших знахідок — чаша генуезького періоду, яка може підтверджувати існування тут італійської факторії Джинестра, а також залишки тесаного каміння, що можуть бути частинами стін фортеці Хаджибей. Поруч також виявлено сліди давніх житлових забудов.

У центрі Одеси розкопали давньоримські й скіфські артефакти. Фото: Андрій КрасножонУ центрі Одеси розкопали давньоримські й скіфські артефакти. Фото: Андрій Красножон
У центрі Одеси розкопали давньоримські й скіфські артефакти. Фото: Андрій КрасножонУ центрі Одеси розкопали давньоримські й скіфські артефакти. Фото: Андрій Красножон
У центрі Одеси розкопали давньоримські й скіфські артефакти. Фото: Андрій КрасножонУ центрі Одеси розкопали давньоримські й скіфські артефакти. Фото: Андрій Красножон

Нагадаємо, що під час протиаварійних робіт з відбудови історичної будівлі ліцею імені Миколи Аркаса у Миколаєві підрядник знайшов невідомий хід під землею. «Справжній скарб для дослідників, науковців», зазначають вчені.

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