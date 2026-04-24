 До України з полону РФ повернули 193 військових

193 українські захисники повертаються з російського полону

193 українські захисники повернулися з російського полону. Фото: Офіс президента193 українські захисники повернулися з російського полону. Фото: Офіс президента

Україна повернула з полону 193 військових. Серед звільнених є поранені, а також ті, проти кого в Росії були відкриті кримінальні справи.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, серед звільнених — військові Збройних сил, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Національної поліції та Державної спеціальної служби транспорту. Вони захищали Україну на різних ділянках фронту.

«Важливо, що обміни є і що наші люди повертаються додому. Я дякую всім, хто працює заради обмінів. Кожному підрозділу, який на фронті забезпечує поповнення обмінного фонду для України. Вдячний усім партнерам, які допомагають у цьому. Памʼятаємо про кожного й кожну і щодня продовжуємо роботу над поверненням наших людей додому з російської неволі», — йдеться у повідомленні.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що Україна розраховує на продовження обміну полоненими наприкінці наступного тижня — у період 13–19 квітня.

