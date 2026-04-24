У Будинку художника проходить виставка робіт авторки пам’ятника Шевченка у Миколаєві

23 квітня поціновувачі мистецтва зібралися у виставковій залі Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України (МОО НСХУ) на відкриття виставки пам’яті миколаївської скульпторки Ганни Ковальчук. Миколаївцям добре відомий пам’ятник Т. Г. Шевченку, який вона створила у співпраці з архітектором В. Щедровим та художником-монументалістом В. Пахомовим у 1985 році.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Цього року виповнюється 95 років від дня народження Ганни Ковальчук. Вона народилася в місті Новочеркаськ. У 1952 році мисткиня закінчила Одеське художнє училище імені М. Грекова, згодом навчалася три роки в Київському художньому інституті, а у 1956 році перевелася до Ленінградського вищого художньо-промислового училища імені В. Мухіної на факультет декоративно-монументальної скульптури. Після закінчення навчання працювала у Волгоградському відділенні Художнього фонду Спілки художників СРСР.

У 1976 році разом із дочкою Марією переїхала до Миколаєва, стала членом Миколаївської організації Спілки художників і продовжила активну творчу діяльність. Серед її робіт — макет пам’ятника Лесі Українці, меморіальна дошка В. Далю, композиція «Лісова пісня» в Зеленій залі Миколаївського українського театру драми та музичної комедії.

На виставці представлено 20 робіт Ганни Ковальчук: 10 малюнків оголеної натури та 10 скульптур. Серед них особливу увагу привертає «Проєкт пам’ятника дітям, загиблим у Другій світовій війні».

— Ця тема сьогодні особливо відгукується в серцях українців. Можливо, у майбутньому такий пам’ятник буде створений за цим ескізом, — зазначив на відкритті Євген Горбуров, голова постійної комісії з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сім’ї і спорту, культури та духовності Миколаївської облради.

На відкритті також виступили кандидат мистецтвознавства Наталія Сапак, художник Сергій Пантелейчук, заслужений художник України Віктор Семерньов. Усі згадували Ганну Ковальчук як привітну, доброзичливу людину з гарним почуттям гумору та високо оцінювали її прфесійні якості.

Дочка Ганни Олександрівни, Марія Пахомова, розповіла, як мати вперше дала їй у руки глину, що стало поштовхом до її майбутньої творчості. Вона також подякувала Спілці художників за допомогу в організації виставки.

Євген Горбуров від імені голови Миколаївської обласної ради Антона Табунщика вручив Марії Пахомовій подяку «За вагомий особистий внесок у збереження та збагачення культурної та мистецької спадщини українського народу, високу професійну і творчу майстерність, самовіддану плідну працю та активну життєву позицію».

Виставка триватиме до кінця травня. Побачити роботи Ганни Ковальчук та інших митців Миколаївщини, представлені у виставковій залі МОО НСХУ, можна з понеділка по четвер до 15:00 за адресою: проспект Центральний, 96.

Фоторепортаж

У Миколаєві відкрилась виставка пам’яті скульпторки Ганни Ковальчук, фото Галина Сеннікова, МикВісті

У Миколаєві відкрилась виставка пам’яті скульпторки Ганни Ковальчук, фото Галина Сеннікова, МикВісті

У Миколаєві відкрилась виставка пам’яті скульпторки Ганни Ковальчук, фото Галина Сеннікова, МикВісті

У Миколаєві відкрилась виставка пам’яті скульпторки Ганни Ковальчук, фото Галина Сеннікова, МикВісті

У Миколаєві відкрилась виставка пам’яті скульпторки Ганни Ковальчук, фото Галина Сеннікова, МикВісті

У Миколаєві відкрилась виставка пам’яті скульпторки Ганни Ковальчук, фото Галина Сеннікова, МикВісті

У Миколаєві відкрилась виставка пам’яті скульпторки Ганни Ковальчук, фото Галина Сеннікова, МикВісті

У Миколаєві відкрилась виставка пам’яті скульпторки Ганни Ковальчук, фото Галина Сеннікова, МикВісті

У Миколаєві відкрилась виставка пам’яті скульпторки Ганни Ковальчук, фото Галина Сеннікова, МикВісті

У Миколаєві відкрилась виставка пам’яті скульпторки Ганни Ковальчук, фото Галина Сеннікова, МикВісті

У Миколаєві відкрилась виставка пам’яті скульпторки Ганни Ковальчук, фото Галина Сеннікова, МикВісті

У Миколаєві відкрилась виставка пам’яті скульпторки Ганни Ковальчук, фото Галина Сеннікова, МикВісті

У Миколаєві відкрилась виставка пам’яті скульпторки Ганни Ковальчук, фото Галина Сеннікова, МикВісті

Раніше повідомлялось, що у Миколаївському музеї Верещагіна відкрилася виставка пам’яті скульпторки Інни Макушиної.