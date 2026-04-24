 «Слуга народу» заявила про необхідність розбудови партійних офісів на Миколаївщині

  • пʼятниця

    24 квітня, 2026

  • 13°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 24 квітня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 13° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Слуга народу» заявила про необхідність розбудови партійних офісів на Миколаївщині

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Миколаївської обласної організації партії «Слуга народу» Антон Табунщик. Фото: партія «Слуга народу»

Миколаївська обласна організація партії «Слуга народу» планує перезавантаження роботи партійних офісів в регіоні, де має відбуватися робота партійного депутатського корпусу й робота з мешканцями громад.

Таку заяву зробила Миколаївська обласна організація партії «Слуга народу», цитуючи слова тимчасово виконуючого обов'язки голови Антона Табунщика.

«Серед основних цілей очільник облорганізації також назвав перезавантаження роботи партійних офісів. На його думку, там має відбуватися робота партійного депутатського корпусу й робота з мешканцями громад. Цей напрям має бути перетворений на формат діалогу», — йдеться у повідомленні.

Серед цілей обласної організації партії Антон Табунщик назвав згуртованість депутатів від партії. Серед пріоритетів, озвучив він, допомога Збройним силам, відновлення громад, підтримка ВПО та людей, які опинилися в скрутних обставинах, впровадження ветеранської політики

«Аби втілити ці плани, найближчим часом ми плануємо провести кілька попередніх зустрічей та одну спільну для координації дій між командою партії та крилами. У нас має бути спільна складова, до якої ми маємо рухатися. Крім того, у планах – візити до громад, до яких будуть залучені депутати місцевих рад. У прямому діалозі із місцевими депутатами зможемо більш ефективно вирішувати проблемні питання громади», – сказав він.

Заява Миколаївської обласної організації партії «Слуга народу», скриншот з Facebook-сторінки

Нагадаємо, лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія нагадав, що в рамках так званого «Діалогу Жана Моне» лідери усіх фракцій уклади угоди, що вибори в Україні не можуть відбутися раніше, ніж через шість місяців після завершення воєнного стану.

У Центральній виборчій комісії також наголошують, що вибори після війни потребуватимуть ухвалення спеціального закону про їх проведення. Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик зазначив, що нинішній закон передбачає проведення парламентських виборів через 60 днів після завершення воєнного стану, а президентських — через 90. Однак, за його словами, цього часу буде недостатньо для організації виборчого процесу.

Останні новини про: Місцева політика

Депутати «Санації» просять Сєнкевича зустрітись з колективом водоканалу та розібратись із звільненням Тельпіса
Віцемер Коренєв виступив на конференції і пояснив, що відбудова — це не ремонт
Віцемер Коренєв став відповідальним за майно громади та економіку, раніше цим опікувався Луков
Реклама
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

У електротранспорті Миколаєва запроваджують нові правила: на оплату QR-код 10 секунд

Гранти на відкриття бізнесу та «all inclusive» у центрі підтримки ветеранів: як у Миколаєві допомагають військовим

Головне сьогодні