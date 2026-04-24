«Слуга народу» заявила про необхідність розбудови партійних офісів на Миколаївщині

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Миколаївської обласної організації партії «Слуга народу» Антон Табунщик.

Миколаївська обласна організація партії «Слуга народу» планує перезавантаження роботи партійних офісів в регіоні, де має відбуватися робота партійного депутатського корпусу й робота з мешканцями громад.

Таку заяву зробила Миколаївська обласна організація партії «Слуга народу», цитуючи слова тимчасово виконуючого обов'язки голови Антона Табунщика.

«Серед основних цілей очільник облорганізації також назвав перезавантаження роботи партійних офісів. На його думку, там має відбуватися робота партійного депутатського корпусу й робота з мешканцями громад. Цей напрям має бути перетворений на формат діалогу», — йдеться у повідомленні.

Серед цілей обласної організації партії Антон Табунщик назвав згуртованість депутатів від партії. Серед пріоритетів, озвучив він, допомога Збройним силам, відновлення громад, підтримка ВПО та людей, які опинилися в скрутних обставинах, впровадження ветеранської політики

«Аби втілити ці плани, найближчим часом ми плануємо провести кілька попередніх зустрічей та одну спільну для координації дій між командою партії та крилами. У нас має бути спільна складова, до якої ми маємо рухатися. Крім того, у планах – візити до громад, до яких будуть залучені депутати місцевих рад. У прямому діалозі із місцевими депутатами зможемо більш ефективно вирішувати проблемні питання громади», – сказав він.

