Фіктивний шлюб за $9 тисяч: на Миколаївщині викрили схему виїзду за кордон

У Миколаївській області поліція викрила схему фіктивних шлюбів для виїзду за кордон.

У Миколаївській області поліція викрила схему фіктивних шлюбів для виїзду за кордон. Організатор пропонував військовозобов’язаним одружитися з жінкою з інвалідністю за 9 тисяч доларів.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

За інформацією правоохоронців, 45-річний чоловік кілька років проживав разом із 31-річною жінкою, яка має І групу інвалідності. Серед односельців він шукав військовозобов’язаних, які хотіли отримати відстрочку від мобілізації та виїхати за кордон.

Одному з таких чоловіків він запропонував укласти фіктивний шлюб зі своєю співмешканкою. За версією слідства, це мало дати підстави для законного перетину державного кордону.

22 квітня «клієнт» уклав шлюб із жінкою, після чого організатор отримав обумовлену суму — 9 тисяч доларів. Того ж дня його затримали слідчі у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловіку повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів (частина 3 статті 332 Кримінального кодексу України).

Йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, в Одеській області викрили двох жінок, яких підозрюють у переправленні чоловіків через кордон за підробленими документами.

