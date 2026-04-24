У передмісті Херсона російський дрон атакував мопед, загинули двоє людей. Фото: armyinform.com.ua

Вранці 24 квітня у передмісті Херсона російський дрон влучив у мопед, на якому їхали двоє людей. Вони загинули на місці.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Жертвами стали 68-річний чоловік і жінка, особу якої наразі встановлюють.

Також цього ранку російські військові скинули вибухівку з безпілотника у селищі Білозерка, повідомили у прокуратурі Херсонської області.

Внаслідок атаки поранення дістали дві жінки — медичні сестри місцевої лікарні. На момент вибуху вони були на вулиці.

Нагадаємо, що у Херсоні вранці 22 квітня російський дрон атакував автомобіль волонтера, який розвозив хліб містянам. Чоловік зазнав поранень, а автівка була серйозно пошкоджена.