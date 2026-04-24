 Російський дрон влучив у мопед на Херсонщині: є загиблі

  • пʼятниця

    24 квітня, 2026

  • 13°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 24 квітня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 13° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У передмісті Херсона російський дрон атакував мопед, загинули двоє людей

У передмісті Херсона російський дрон атакував мопед, загинули двоє людей. Фото: armyinform.com.uaУ передмісті Херсона російський дрон атакував мопед, загинули двоє людей. Фото: armyinform.com.ua

Вранці 24 квітня у передмісті Херсона російський дрон влучив у мопед, на якому їхали двоє людей. Вони загинули на місці.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Жертвами стали 68-річний чоловік і жінка, особу якої наразі встановлюють.

Також цього ранку російські військові скинули вибухівку з безпілотника у селищі Білозерка, повідомили у прокуратурі Херсонської області.

Внаслідок атаки поранення дістали дві жінки — медичні сестри місцевої лікарні. На момент вибуху вони були на вулиці.

Нагадаємо, що у Херсоні вранці 22 квітня російський дрон атакував автомобіль волонтера, який розвозив хліб містянам. Чоловік зазнав поранень, а автівка була серйозно пошкоджена.

У Будинку художника проходить виставка робіт авторки пам'ятника Шевченка у Миколаєві

Катерина Середа
новини
У електротранспорті Миколаєва запроваджують нові правила: на оплату QR-код 10 секунд

Альона Коханчук
новини
На Миколаївщині висаджують дерева у лісі, де вигоріло понад 150 га через війну

Даріна Мельничук
новини
Миколаїв до середини вересня отримає перший трамвай зі Швеції

Даріна Мельничук
новини
У «Миколаївелектротрансі» пояснили, чому не можуть продовжити рух тролейбусів до Північного після 22:00

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Російські дрони пошкодили торгове судно, що йшло до порту на Одещині
Ранкова атака «Шахедів» по Миколаївському району: є постраждалі та руйнування
Росія вдарила по Одесі: є загиблі та поранені, пошкоджені будинки

Віцемер Коренєв став відповідальним за майно громади та економіку, раніше цим опікувався Луков

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

У електротранспорті Миколаєва запроваджують нові правила: на оплату QR-код 10 секунд

1 година тому

Гранти на відкриття бізнесу та «all inclusive» у центрі підтримки ветеранів: як у Миколаєві допомагають військовим

Головне сьогодні