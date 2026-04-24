Ранкова атака «Шахедів» по Миколаївському району: є постраждалі та руйнування
- Марія Хаміцевич
9:00, 24 квітня, 2026
У Миколаївському районі внаслідок ранкової атаки ударних безпілотників «Shahed» та падіння уламків постраждали двоє людей.
Про це зранку 24 квітня повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
За даними ОВА, 45-річна жінка отримала легкі поранення, а 68-річна — гостру реакцію на стрес. Обом постраждалим надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися. Також пошкоджені два приватні будинки.
Нагадаємо, що 23 квітня росіяни шість разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду, люди не постраждали.
