Ранкова атака «Шахедів» по Миколаївському району: є постраждалі та руйнування

Наслідки обстрілу Миколаївщини 24 квітня. Фото: Миколаївська ОВА

У Миколаївському районі внаслідок ранкової атаки ударних безпілотників «Shahed» та падіння уламків постраждали двоє людей.

Про це зранку 24 квітня повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, 45-річна жінка отримала легкі поранення, а 68-річна — гостру реакцію на стрес. Обом постраждалим надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися. Також пошкоджені два приватні будинки.

Наслідки обстрілу Миколаївщини 24 квітня. Фото: Миколаївська ОВА

Наслідки обстрілу Миколаївщини 24 квітня. Фото: Миколаївська ОВА

Наслідки обстрілу Миколаївщини 24 квітня. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що 23 квітня росіяни шість разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду, люди не постраждали.