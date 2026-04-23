 В Одесі з пологового будинку виписали трійню

В Одесі з пологового будинку виписали трійню, яку врятували після атаки дрона

В Одесі з пологового будинку виписали трійню, яку врятували після атаки дрона. Фото: Одеська міська рада

В Одесі додому виписали трьох немовлят, мама яких була змушена евакуюватися з пологового будинку після російського удару безпілотником.

Як повідомили у пресслужбі міської ради, Наталія перебувала на останніх тижнях вагітності у пологовому будинку №5, коли в ніч на 28 березня в медзаклад влучив російський ударний безпілотник. На той момент у лікарні знаходилися 32 пацієнтки та 22 немовляти.

В Одесі з пологового будинку виписали трійню, яку врятували після атаки дрона. Фото: Одеська міська радаВ Одесі з пологового будинку виписали трійню, яку врятували після атаки дрона. Фото: Одеська міська рада
В Одесі з пологового будинку виписали трійню, яку врятували після атаки дрона. Фото: Одеська міська радаВ Одесі з пологового будинку виписали трійню, яку врятували після атаки дрона. Фото: Одеська міська рада
В Одесі з пологового будинку виписали трійню, яку врятували після атаки дрона. Фото: Одеська міська радаВ Одесі з пологового будинку виписали трійню, яку врятували після атаки дрона. Фото: Одеська міська рада
В Одесі з пологового будинку виписали трійню, яку врятували після атаки дрона. Фото: Одеська міська радаВ Одесі з пологового будинку виписали трійню, яку врятували після атаки дрона. Фото: Одеська міська рада

Жінку оперативно евакуювала бригада екстреної медичної допомоги до пологового будинку №1. Уже 8 квітня вона народила трійню: хлопчиків Олександра, Матвія та Тимофія. Тепер у родині виховують п’ятьох синів.

Під час виписки батькам малюків передали подарунки: стільчики для годування, автокрісла, ігрові килимки, одяг, засоби гігієни та інші необхідні речі для немовлят.

Нагадаємо, що у Миколаєві у листопаді 2025 року в міському пологовому будинку №3 народилася трійня хлопчиків.

