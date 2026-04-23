 У Миколаєві 5-річна дівчинка жила у чужих людей: що відомо

У Миколаєві знайшли 5-річну дівчинку, яка жила у чужих людей

У Миколаєві знайшли 5-річну дівчинку, яка жила у чужих людей. Ілюстративне фото: НацполіціяУ Миколаєві знайшли 5-річну дівчинку, яка жила у чужих людей. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Миколаєві соціальні працівники знайшли п’ятирічну дівчинку, яка залишилася без батьківського догляду та проживала у сторонніх людей.

Як повідомили в адміністрації Заводського району, дитину знайшли у четвер, 23 квітня.

Соціальні працівники викликали поліцію та медичну допомогу. Наразі дівчинку доставили до міської дитячої лікарні №2.

Про стан дитини та інші обставини події офіційно не повідомляється.

Раніше у Миколаєві загинув дворічний малюк, якого, за версією слідства, мати залишила без нагляду у ванній із відкритою водою. Жінці повідомили про підозру — їй загрожує до восьми років тюрми.

