У Миколаєві на маршрути пастрансу вийшли придбані майже рік тому 10 турецьких автобусів

Частина з партії автобусів, які були придбані для КП «Миколаївпастранс». Фото: МикВісті

Комунальне підприємство «Миколаївпастранс» вивело на міські маршрути 10 нових автобусів ISUZU, які Миколаїв отримав минулого року. Водночас уже з літа місто почне отримувати ще 16 автобусів — транспорт надходитиме партіями щомісяця.

Про це час апаратної наради повідомив директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Даніленко, пишуть «МикВісті».

Наразі на маршрутах міста курсують 34 комунальні автобуси. За словами представника підприємства, нові ISUZU, які місто закупило за кредитні 4,5 мільйона євро в межах співпраці з Європейським інвестиційним банком, працюють на лініях уже близько двох тижнів.

Реклама

— Зараз на лінії на маршрутах їздять 34 автобуси. Уже як два тижні у нас вийшли на маршрути десять нових автобусів ISUZU, які в минулому році були поставлені, — повідомив він.

Загалом Миколаїв в рамках кредиту ЄБРР має отримати 26 автобусів, поставки решти автобусів розпочнуться вже цього літа.

— Поставки розпочнуться влітку: ми отримуватимемо по чотири одиниці щомісяця. Решту 16 автобусів підприємство очікує вже восени, — сказав Дмитро Даніленко.

Окремо Олександр Сєнкевич поцікавився, чи вже забрендували нові автобуси.

— Так, вони вже повністю готові, повністю забрендовані, — відповів представник підприємства.

Після цього мер заявив, що хоче бачити весь громадський транспорт міста в єдиному стилі.

— Я хотів би попросити, щоб ви це питання відпрацювали. Для мене це важливо: весь громадський транспорт має бути в єдиному кольорі. Потрібно знаходити для цього ресурси, зокрема використовувати спеціальні плівки, які захищають покриття. Прошу розглянути можливість періодично — раз на місяць або раз на два місяці, залежно від розміру автобуса — приводити транспорт до єдиного стилю міського громадського транспорту. Це потрібно для впізнаваності: щоб люди бачили автобус здалеку, одразу розуміли, що це громадський транспорт і могли швидше реагувати. Це не лише про естетику, а й про зручність, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що народний депутат України Дмитро Кисилевський заявив, що мерія Миколаєва «зганьбилася» придбанням турецьких автобусів замість підтримки українських виробників.