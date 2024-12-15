Наступного року Миколаїв має отримати 26 нових автобусів

Миколаїв уклав угоду на постачання 26 нових автобусів від турецького виробника. Фото: телеграм-канал Олександра Сєнкевича

Миколаїв уклав угоду на постачання 26 нових автобусів від турецького виробника. Наразі триває оформлення необхідного фінансування.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

У міністерстві зазначають, що загалом у 2024 році рамках проєкту вдалося залучити транш Європейського інвестиційного банку на суму 17,3 мільйона євро, що дозволило профінансувати контракти для Києва, Одеси та Сум. Наразі завершується оформлення ще одного траншу на 16,5 мільйонів євро для підтримки закупівель у Києві, Одесі, Івано-Франківську та Миколаєві.

Вказується, що автобуси для Миколаєва будуть від турецького виробника Anadolu Isuzu. Транспорт мають поставити у 2025 році.

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«Російська агресія завдала значних втрат нашій інфраструктурі. За підрахунками, щонайменше 500 автобусів, 195 трамваїв і 155 тролейбусів було пошкоджено чи знищено внаслідок ворожих атак. Ми не лише відновлюємо втрати, ми комплектуємо нові, сучасні, зручні та надійні транспортні парки, які відповідають потребам кожного громадянина навіть у найскладніших умовах», — зазначив заступник Міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

Новий транспорт для Миколаєва

У листопаді 2023 року, Норвегія передала Миколаєву пасажирські автобуси, кожний з яких може вмістити майже 100 осіб. Планувалось, що автобуси будуть курсувати в Корабельний район, проте у міста виникли труднощі із введенням в експлуатацію нових автобусів через недостатню кількість водіїв.

У грудня минулого року стало відомо, що Миколаїв отримає 30 нових тролейбусів з автономним ходом до 20 кілометрів.

В червні 2023 року Миколаїв отримав другий новий тролейбус в рамках відновлення співпраці з ЄБРР.

У березні 2024 року стало відомо, що уряд розпочав реформу автобусних пасажирських перевезень, яка має на меті поліпшити сервіс для пасажирів та створити сприятливі умови для легальної роботи перевізників.

У березні 2024 року Миколаїв отримав три нові автобуси у межах програми, яку фінансує уряд Данії через Управління ООН з обслуговування проєктів.

У липні 2024 року Миколаїв отримає сім автобусів від Праги.

У серпні 2024 року до Миколаєва доставили два сучасні тролейбуси з автономним ходом. Вони обладнанні системою автономного ходу, кондиціювання та пристосовані під перевезення людей на візках.

Читайте статтю «НикВести» «Громадський транспорт Миколаєва: відновлення завдяки міжнародній підтримці».