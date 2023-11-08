Норвегія передала Миколаєву пасажирські автобуси. Кожний з них може вмістити майже 100 осіб.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

6 одиниць транспорту передали представники громадської організації «Надія для України». 4 з них здатні перевозити 86 пасажирів, 2 інших— по 97. Варто зауважити, що автобуси пристосовані під перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями.

Як розповів голова організації Б'ярне Роланд, кошти на придбання пасажирського транспорту зібрав місцевий бізнес.

Автобуси вийдуть на міські маршрути після оформлення документів. Планується, що вони будуть курсувати в Корабельний район.

Мер Олександр Сєнкевич подякував за такий важливий подарунок.

— Багато автобусів та тролейбусів було пошкоджено через російські обстріли. Крім того, певну їх кількість ми передали ЗСУ. Тому нам дуже потрібен громадський транспорт. Дякую за те, що підтримуєте нас у ці складні часи, — сказав Олександр Сєнкевич.

Під час зустрічі Б'ярне Роланд також передав лист від мерії міста Крістіансанн та сувенір з символічним написом.

Крім того, муніципалітет Крістіансанна завантажив автобуси медобладнанням, теплими речами та засобами гігієни. Усе це після обліку передадуть лікарням та закладам соціального захисту.

Нагадаємо, що в червні Миколаїв отримав другий новий тролейбус в рамках відновлення співпраці з ЄБРР.

Як повідомлялося, в липні минулого року в результаті обстрілів було пошкоджено 18 тролейбусів КП «Миколаївелектротранс».

На початку року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що для того, щоб перевести процес навчання у Миколаєві в офлайн-формат, необхідно забезпечити місто шкільними автобусами, оскільки частина закладів була зруйнована росіянами. Він відзначив, що наразі Миколаєву взагалі не вистачає громадського транспорту, оскільки його частина була передана військовим, частина — знищена чи пошкоджена обстрілами.