У Херсоні перевірять тарифи на проїзд: влада створила робочу групу

У Херсоні перевірять обґрунтованість вартості проїзду в громадському транспорті. Для цього створили робочу групу, яка аналізуватиме розрахунки перевізників і їхні витрати.

Відповідне розпорядження підписав начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Головне завдання групи — з’ясувати, чи відповідають подані перевізниками розрахунки реальним витратам і не допустити необґрунтованого підвищення тарифів.

Зазначається, що фахівці працюватимуть із документами, які підприємці подають разом із заявами на перегляд вартості проїзду. Комісія зможе вимагати додаткові пояснення щодо кожної статті витрат та перевіряти фінансові документи, аби оцінити реальну економіку перевезень.

Раніше повідомлялось, що у Херсоні посилюють заходи безпеки у громадському транспорті через зростання атак російських безпілотників. В місті планують змінити маршрути та організацію перевезень.