 У Херсоні розпочали громадські консультації щодо пам'ятних дат

  • вівторок

    5 травня, 2026

  • 19.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 5 травня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 19.1° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Херсоні обирають дні пам’яті оборонців та спротиву окупації

У Херсоні розпочали громадські консультації щодо встановлення пам’ятних дат.Фото: ukrinform.uaУ Херсоні розпочали громадські консультації щодо встановлення пам’ятних дат.Фото: ukrinform.ua

У Херсоні розпочали громадські консультації щодо встановлення пам’ятних дат, пов’язаних зі спротивом містян російській окупації під час повномасштабного вторгнення. Обговорення триватиме з 4 травня по 3 червня.

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

Жителів громади запрошують долучитися до обговорення та висловити свою позицію через онлайн-опитування.

Зокрема, херсонцям пропонують визначитися щодо запровадження 1 березня як Дня вшанування пам’яті загиблих оборонців Херсона — Героїв Бузкового Гаю.

Також у межах консультацій мешканці можуть обрати дату Дня спротиву російським окупантам. Серед запропонованих варіантів:

  • 5 березня;
  • 13 березня;
  • власний варіант відповіді.

Окрім цього, в опитуванні порушується питання щодо встановлення 11 листопада Днем звільнення міста-героя Херсона від російських окупантів.

У міській військовій адміністрації зазначають, що результати консультацій врахують під час ухвалення остаточного рішення щодо пам’ятних дат, пов’язаних із героїчним спротивом Херсона під час російської окупації.

Долучитися до обговорення можна за посиланням.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні замовили виготовлення вітальних та інформаційних банерів й постерів на майже 360 тисяч гривень.

Останні новини про: Херсон

Переплата за електроенергію для військових: на Херсонщині через суд повернуть понад ₴7 млн
Україна нагадує світу про викрадене мистецтво: 30 картин із Херсона показали на виставці
У Херсоні ворожий БпЛА влучив у маршрутку: двоє вбитих, семеро в лікарні
Реклама
Читайте також:
новини
«Політичне питання», — Сєнкевич про можливість виділення з держбюджету грошей для Миколаєва

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві пройшли перші в цьому році змагання серед яхтсменів

Катерина Середа
новини
На Одещині цього літа планують відкрити більше пляжів, — Кіпер

Світлана Іванченко
новини
Суд відправив під арешт начальницю управління спорту Миколаєва: вона може вийти під заставу

Юлія Лук’яненко
новини
Розтрата ₴550 тисяч: суд відсторонив від посади начальницю управління спорту Миколаєва

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Херсон

У Херсоні ворожий БпЛА влучив у маршрутку: двоє вбитих, семеро в лікарні
Україна нагадує світу про викрадене мистецтво: 30 картин із Херсона показали на виставці
Переплата за електроенергію для військових: на Херсонщині через суд повернуть понад ₴7 млн

Кім заявив, що Миколаївський глиноземний завод стане одним із перших об’єктів для інвесторів після війни

Дрони атакували енергетику Миколаївщини: пошкоджені будинок і авто

РФ вдруге вдарила по місцю пожежі на Полтавщині: загинули рятувальники та цивільні, десятки поранених