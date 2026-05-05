У Херсоні обирають дні пам’яті оборонців та спротиву окупації

У Херсоні розпочали громадські консультації щодо встановлення пам’ятних дат, пов’язаних зі спротивом містян російській окупації під час повномасштабного вторгнення. Обговорення триватиме з 4 травня по 3 червня.

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

Жителів громади запрошують долучитися до обговорення та висловити свою позицію через онлайн-опитування.

Зокрема, херсонцям пропонують визначитися щодо запровадження 1 березня як Дня вшанування пам’яті загиблих оборонців Херсона — Героїв Бузкового Гаю.

Також у межах консультацій мешканці можуть обрати дату Дня спротиву російським окупантам. Серед запропонованих варіантів:

5 березня;

13 березня;

власний варіант відповіді.

Окрім цього, в опитуванні порушується питання щодо встановлення 11 листопада Днем звільнення міста-героя Херсона від російських окупантів.

У міській військовій адміністрації зазначають, що результати консультацій врахують під час ухвалення остаточного рішення щодо пам’ятних дат, пов’язаних із героїчним спротивом Херсона під час російської окупації.

