Переплата за електроенергію для військових: на Херсонщині через суд повернуть понад ₴7 млн

Зала засідання суду у Миколаєві. Ілюстративне фото: МикВістіЗала засідання суду у Миколаєві. Ілюстративне фото: МикВісті

На Херсонщині через суд зобов’язали постачальника електроенергії повернути державі понад 7,7 мільйона гривень, які були безпідставно переплачені за світло для військових.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора України, йдеться про договір, укладений у квітні 2021 року між енергопостачальною компанією та Квартирно-експлуатаційним відділом міста Херсон на суму 20,6 мільйони гривень. Згодом сторони підписали десять додаткових угод, якими поступово підвищували тариф, посилаючись на зміну ринкової ситуації.

Як встановила прокуратура, належних документів, що підтверджували б реальне зростання цін на електроенергію, не було. Попри це, тариф збільшився більш ніж на 80%, тоді як обсяги постачання електроенергії зменшилися. результаті держава переплатила 7,7 мільйони гривень

У квітні цього року Господарський суд Одеської області повністю підтримав позицію прокуратури, визнав додаткові угоди недійсними та зобов’язав постачальника електроенергії повернути кошти Міністерству оборони України в особі КЕВ Херсона.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві фіксують нецільове використання грошей на програмою «єВідновлення», у межах якої містянам виплачують компенсації за майно, пошкоджене внаслідок війни. У таких випадках отримані гроші доведеться повертати.

