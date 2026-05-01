 Викрадене мистецтво: 30 репродукцій картин із Херсона показали на виставці

Україна нагадує світу про викрадене мистецтво: 30 картин із Херсона показали на виставці

У Міністерстві закордонних справ України відкрили виставку, де представили 30 репродукцій картин із Херсона, викрадених під час окупації. Експозицію присвятили втраченій музейній колекції, з якої загалом незаконно вивезли майже 11 тисяч експонатів.

Як повідомили в Херсонському обласному художньому музеї імені Олексія Шовкуненка, проєкт реалізували спільно з артплатформою Vivid Fusion Art. Раніше експозицію вже показували в Музеї Києва.

Директорка музею Аліна Доценко повідомила, що завдяки цифровому архіву до пошуку викрадених творів залучено Інтерпол. Саме ці дані стали основою для створення артпринтів, які дозволяють зберегти пам’ять про втрачені експонати у публічному просторі.

Співзасновниця проєкту Vivid Fusion Ганна Криволап зазначила, що навіть якщо оригінали втрачено, їхній зміст і культурна цінність залишаються частиною української спадщини.

Раніше працівники Херсонського художнього музею ідентифікували картину Петра Сахра «Портрет народного майстра Корпанюка», викрадену під час російської окупації. Загалом вже ідентифікували 130 творів із понад 10 тисяч експонатів, вивезених росіянами.

