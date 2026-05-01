Департамент ЖКГ демонтував бронзовий «куб» на честь заснування Миколаєва через звернення громадянина на «гарячу лінію»

Памʼятний знак на честь заснування міста Миколаєва встановили в 1976 році. Фото: МикВісті

Біля шахового клубу у Миколаєві демонтували памʼятного знаку на честь заснування міста Миколаєва, який розташований на Флотському бульварі. Це відбулось на підставі звернення на урядову гарячу лінію.

Демонтували памʼятний знак у четвер, 30 квітня, пишуть «МикВісті».

Роботи виконало комунальне підприємство міської ради «Миколаївські парки». Відомо, що пам'ятний знак не має статусу об'єкта культурної спадщини і не перебуває під відповідною охороною.

Попередньо на урядовий контактний центр надійшла вимога про демонтаж обʼєкта від Вадима Позднякова, співзасновника проєкту «Деколонізація.Україна».

Як повідомляє «Суспільне Миколаїв», 23 травня 2025 року заступник керівник ДЖКГ Миколаєва Ігор Набатов відповів на його звернення, зазначивши, що обʼєкт демонтують до кінця року. Але фактично це сталось лише наприкінці квітня.

Звернення про необхідність демонтажу надійшла від активіста Вадима Позднякова.

Знак про заснування Миколаєва встановлено в 1976 році після реконструкції Флотського бульвару. Він був виконаний у виді куба, з трьох сторін якого – барельєфи із зображенням фрегата «Святий Миколай», броненосця «Потьомкін» і науково-дослідного судна «Академік Сергій Корольов», які були збудовані на суднобудівних заводах Миколаєва. На четвертій стороні висічено текст про заснування Миколаєва:

«Здесь, при слиянии рек Ингула и Южного Буга в 1789 году основан город Николаев – центр кораблестроения Юга страны. С 1792 г. по 1856 г. а затем с 1871 г. по 1900 г. в городе размещались Главный командир Черноморского флота и портов, штаб флота, военно-морские учебные заведения и флотские службы. В Николаеве служили видные русские мореплаватели и флотоводцы Ф. Ф. Ушаков, П. С. Нахимов, М. П. Лазарев, В. А. Корнилов, В. И. Истомин, Ф. Ф. Беллинсгаузен, Г. И. Бутаков, А. И. Каварский. В городе родился известный русский ученый и флотоводец С. О. Макаров. Многие корабли, построенные николаевскими мастеровыми, принимали участие в победоносных сражениях русского флота и вписали славные страницы в историю нашей Родины. Непобежденной территорией революции 1905 года стал легендарный броненосец "Потемкин", построенный в Николаеве. Боевые корабли, созданные на николаевских верфях, участвовали в боях с интервентами и белогвардейцами, вели активные боевые действия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Крейсер "Красный Кавказ", построенный николаевскими корабелами, стал первым гвардейским кораблем Военно-Морского Флота СССР. Приумножая трудовые, революционные и боевые традиции, трудящиеся Николаева добиваются новых успехов в развитии промышленности, науки, культуры, строят современные суда. Китобойные базы "Советская Россия" и "Советская Украина", рудовозы, сухогрузы, рефрижераторы, промысловые и научно-исследовательские суда, сошедшие с николаевских стапелей, гордо несут советский флаг по всем морям и океанам земного шара».

Текст на бронзовому барельєфі на одній зі сторін памʼятник. Фото: МикВісті

Автор знаку, відомий миколаївський скульптор Олексій Байбородін, розповідав, що текст робили одразу кілька майстрів. У жовтні 2025 року митець та багаторічний викладач Миколаївської дитячої художньої школи помер.

Нагадаємо, у червні 2025 року в центрі Миколаєва КП «Миколаївські парки» демонтували гармату, що стояла на Флотському бульварі уздовж Набережної. Пізніше головний архітектор Миколаєва Євген Поляков заявив, що місто на прохання обласної військової адміністрації можливо погодиться віддати її в обласний музей.