Виплати до 400 тисяч і нові правила служби: Зеленський анонсував реформу армії

Зеленський анонсував реформу армії: змінять виплати, контракти та управління.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про старт реформи української армії.

Про це він повідомив у соцмережах.

За його словами, упродовж квітня військове командування разом із урядом узгодили ключові напрямки змін і визначили загальну формулу реформування. У травні планують погодити всі основні параметри, а вже в червні очікуються перші результати.

Йдеться, зокрема, про зміни у фінансовому забезпеченні військових. Президент наголосив на необхідності суттєвого підвищення виплат із урахуванням участі в бойових діях, досвіду та ефективності служби.

«Перше: поставив завдання відчутно збільшити грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості, а саме — бойові завдання на першій лінії, реальний бойовий та управлінський досвід, ефективність військовослужбовця повинні гарантувати збільшення виплат», — заявив він.

Мінімальний рівень грошового забезпечення для тилових посад має становити щонайменше 30 тисяч гривень, тоді як для військових на передовій виплати будуть значно вищими. Для командирів, сержантів та офіцерів також передбачають підвищення.

Окремий акцент зроблять на піхоті. Для цієї категорії військових планують запровадити спеціальні контракти з виплатами в межах від 250 до 400 тисяч гривень залежно від виконання бойових завдань.

Крім того, реформа передбачає оновлення підходів до формування підрозділів і управління особовим складом. Зокрема, йдеться про посилення контрактної системи, що має забезпечити чіткі терміни служби та створити умови для поетапного звільнення мобілізованих.

«Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони так, щоб завдяки розширенню контрактного складника забезпечити визначені терміни служби й можливість — починаючи вже із цього року — поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв», — заявив президент.

Також глава держави доручив військовому керівництву та міністру оборони обговорити впровадження змін із бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції під час доопрацювання реформи.

Раніше глава Офісу президента України Кирило Буданов наголошував, що без мобілізації країна не зможе втримати фронт, водночас закликав змінити підхід до поводження з людьми під час призову.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова зазначила, що в Україні можуть запровадити демобілізацію, якщо до війська долучаться ті, хто нині уникає служби. Водночас новим військовим варто одразу визначати чіткі строки — 2–3 роки.