Виплати до 400 тисяч і нові правила служби: Зеленський анонсував реформу армії

Президент України Володимир Зеленський оголосив про старт реформи української армії.

Про це він повідомив у соцмережах.

За його словами, упродовж квітня військове командування разом із урядом узгодили ключові напрямки змін і визначили загальну формулу реформування. У травні планують погодити всі основні параметри, а вже в червні очікуються перші результати.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Йдеться, зокрема, про зміни у фінансовому забезпеченні військових. Президент наголосив на необхідності суттєвого підвищення виплат із урахуванням участі в бойових діях, досвіду та ефективності служби.

«Перше: поставив завдання відчутно збільшити грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості, а саме — бойові завдання на першій лінії, реальний бойовий та управлінський досвід, ефективність військовослужбовця повинні гарантувати збільшення виплат», — заявив він.

Мінімальний рівень грошового забезпечення для тилових посад має становити щонайменше 30 тисяч гривень, тоді як для військових на передовій виплати будуть значно вищими. Для командирів, сержантів та офіцерів також передбачають підвищення.

Окремий акцент зроблять на піхоті. Для цієї категорії військових планують запровадити спеціальні контракти з виплатами в межах від 250 до 400 тисяч гривень залежно від виконання бойових завдань.

Крім того, реформа передбачає оновлення підходів до формування підрозділів і управління особовим складом. Зокрема, йдеться про посилення контрактної системи, що має забезпечити чіткі терміни служби та створити умови для поетапного звільнення мобілізованих.

«Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони так, щоб завдяки розширенню контрактного складника забезпечити визначені терміни служби й можливість — починаючи вже із цього року — поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв», — заявив президент.

Також глава держави доручив військовому керівництву та міністру оборони обговорити впровадження змін із бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції під час доопрацювання реформи.

Раніше глава Офісу президента України Кирило Буданов наголошував, що без мобілізації країна не зможе втримати фронт, водночас закликав змінити підхід до поводження з людьми під час призову.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова зазначила, що в Україні можуть запровадити демобілізацію, якщо до війська долучаться ті, хто нині уникає служби. Водночас новим військовим варто одразу визначати чіткі строки — 2–3 роки.

Піклуватися про ментальне здоров’я важливо щодня
У центрі Миколаєва відновили світло після влучання «Шахеда»
Перші ВПО отримають компенсації за втрачене житло на окупованих територіях вже з 1 травня
Реклама
Читайте також:
новини
Ритуальна служба у Миколаєві просить перенести паркан на Мішковському кладовищі: немає місць у почесному секторі

Юлія Лук’яненко
новини
У селі на Миколаївщині відкрили додаткові класи на поверсі амбулаторії через збільшення учнів

Даріна Мельничук
новини
«Ми їх виселили, але вони знову з’явилися», — голова Інгульського району Миколаєва про інцидент із проживанням безхатьків у бліндажах

Даріна Мельничук
новини
За роки війни Миколаїв втратив чверть школярів

Альона Коханчук
новини
Кім: ситуація з посівною кампанією на Миколаївщині стабільна

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Перші ВПО отримають компенсації за втрачене житло на окупованих територіях вже з 1 травня
У центрі Миколаєва відновили світло після влучання «Шахеда»
Піклуватися про ментальне здоров’я важливо щодня

В управлінні освіти Миколаєва розраховують на 2,5 тисячі першокласників на 1 вересня

У центрі Миколаєва відновили світло після влучання «Шахеда»

1 година тому

Ритуальна служба просить перенести паркан на Мішковському кладовищі

Головне сьогодні