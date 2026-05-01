 Старт виплат компенсацій для внутрішньо переміщених осіб з 1 травня

  1 травня , 2026 пʼятниця

Перші ВПО отримають компенсації за втрачене житло на окупованих територіях вже з 1 травня

Перші виплати компенсацій внутрішньо переміщеним особам, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, мають стартувати з 1 травня 2026 року.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра з відновлення — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби під час години запитань до уряду.

За його словами, заявки на компенсації збирали понад два місяці, після чого їх опрацювали. З 1 травня держава починає виплати коштів за ваучерами людям, чиє майно залишилося на тимчасово окупованих територіях.

Першими компенсації отримають військовослужбовці, а також люди з інвалідністю першої та другої груп.

Нагадаємо, що прийом заявок на участь у програмі житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій розпочався 1 грудня.

Якщо враховувати регіони походження заявників, найбільше звернень надходить від людей, зареєстрованих у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

