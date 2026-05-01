У центрі Миколаєва відновили світло після влучання «Шахеда»

У Миколаєві енергетики відновили електропостачання в приватному секторі, який постраждав внаслідок атаки російського дрона 30 квітня.

Як повідомили в «Миколаївобленерго», російський «Шахед» влучив у житлову забудову в центральній частині міста.

Через вибухову хвилю були пошкоджені десятки будинків — у помешканнях вибило вікна та пошкодило дахи. Також було зруйновано електроопору, що забезпечувала подачу світла, через що мешканці залишилися без електрики.

Вже наступного ранку після обстрілу фахівці Миколаївського РЕМ розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Пошкоджену опору замінили, лінії електропередач відновили, після чого електропостачання повернули в оселі містян.

Нагадаємо, що у Миколаєві другий день поспіль російські війська атакують енергетичну інфраструктуру міста. Пізніше стало відомо про пошкодження у приватному секторі.

