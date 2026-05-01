У центрі Миколаєва відновили світло після влучання «Шахеда»
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
16:45, 01 травня, 2026
-
У Миколаєві енергетики відновили електропостачання в приватному секторі, який постраждав внаслідок атаки російського дрона 30 квітня.
Як повідомили в «Миколаївобленерго», російський «Шахед» влучив у житлову забудову в центральній частині міста.
Через вибухову хвилю були пошкоджені десятки будинків — у помешканнях вибило вікна та пошкодило дахи. Також було зруйновано електроопору, що забезпечувала подачу світла, через що мешканці залишилися без електрики.
Вже наступного ранку після обстрілу фахівці Миколаївського РЕМ розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Пошкоджену опору замінили, лінії електропередач відновили, після чого електропостачання повернули в оселі містян.
Нагадаємо, що у Миколаєві другий день поспіль російські війська атакують енергетичну інфраструктуру міста. Пізніше стало відомо про пошкодження у приватному секторі.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.