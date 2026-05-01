За роки війни Миколаїв втратив чверть школярів

Школярі Миколаєва.

У Миколаїв у порівнянні з довоєнними роками на 25% скоротилася кількість школярів. Нині в закладах загальної середньої освіти міста навчається 34 тисячі 572 дітей.

Про це під час онлайн-ефіру 30 квітня повідомила начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко, пишуть «МикВісті».

За її словами, наразі у місті функціонують 64 заклади загальної середньої освіти. Із них 52 школи працюють в очному форматі, ще 12 — дистанційно.

Також Ганна Личко повідомила, що 59,92% учнів навчаються очно, ще 8,18% за змішаною формою навчання. Водночас 31,9% дітей продовжують навчатися дистанційно.

Як зазначила начальниця управління освіти, з кожним роком прослідковується відтік школярів.

— Навіть порівняно з попереднім навчальним роком ми маємо відтік учнів на 3 тисячі. Це говорить про те, що середня наповнюваність шкіл і класів щороку продовжує зменшуватися, — зазначила посадовиця.

Кількість учнів за роками:

2021-2022 навчальний рік — 46 304 учні;

2022-2023 навчальний рік — 44 437;

2023-2024 навчальний рік — 41 107;

2024-2025 навчальний рік — 37 814;

2025-2026 навчальний рік — 34 616 учнів.

Нагадаємо, що у Миколаєві мають затвердити мережу академічних ліцеїв на 1 вересня 2027 року. Мова йде про підготовку до реформування старшої профільної школи. Але не всі навчальні заклади готові наступного року набрати учнів 10-12 класів, тому вони можуть втратити статус ліцею.

Зазначимо, у Миколаєві 28 закладів дошкільної освіти без власних укриттів. Управління освіти міської ради готує пропозиції щодо подальшої роботи таких дитсадків, які планують представити пізніше.

Нагадаємо, що після обговорень депутати Миколаївської міськради проголосували за ліквідацію лише одного дитсадка — №138 по вул. Олега Кравця у Балабанівці. Голосування за інші два — №104 та 128 — не набрало необхідної кількості голосів.

Чому Миколаїв хоче ліквідувати три дитячих садки?

Управління освіти Миколаєва ініціювало рішення про ліквідацію трьох дитсадків: №104 (ясла-садок по вулиці Торговій у Корабельному районі), 128 (ясла-садок на перетині Маріупольської та Павла Скоропадського (колишня Адмірала Макарова) та 138 (ясла-садок по вулиці Олега Кравця у Балабанівці). Офіційна причина — відсутність та неможливість облаштування укриття. Це означає, що у випадку позитивного голосування на сесії, таких закладів освіти у Миколаєві більше не буде, і їхня загальна кількість зменшиться.

Під час комісії голова освітньої комісії Ганна Норд на комісії сказала, що ліквідувати пропонують саме заклади, а будівлі залишаться у міста.

А після ліквідації трьох дошкільних навчальних закладів, яку ініціювало управління освіти Миколаєва, управління комунального майна та міська рада будуть вирішувати, яким чином їх використовувати.

Що про ліквідацію думають депутати міськради?

Депутатка Олена Кісельова підтримала доцільність ліквідації ДНЗ, заявивши, що місту невигідно їх утримувати. Вона каже, що за ліквідацією стоїть ширше питання, ніж те, що вони не мають укриттів та їх там неможливо зробити. Протягом війни заклади перебувають на простої, але весь цей час потрібно було утримувати будівлі та штат.

Депутат Артем Ільюк заявив, що може підтримати юридичну ліквідацію трьох дитячих садків, однак заявляє, що не підтримає подальшу приватизацію цих будівель.

Колишня заступниця Миколаївського міського голови Таміла Бугаєнко також прокоментувала пропозицію управління освіти щодо ліквідації трьох дитсадків. Вона вважає, що це може призвести до дефіциту місць у дошкільних закладах після завершення війни.

Міський голова Миколаєва 2014–2016 років Юрій Гранатуров заявив, що питання дитячих садків є критично важливим для міста, особливо в умовах, коли населення змінюється і потреба в дошкільній освіті знову зростає. За його словами, ситуація з садками в Миколаєві вже неодноразово проходила різні етапи — від надлишку до дефіциту місць.

Депутатка Миколаївської міської ради Ганна Ременнікова вважає, що у разі ліквідації та подальшої приватизації частини дитячих садків кошти від цього мають спрямовуватися на модернізацію діючих закладів.

Міський голова Олександр Сєнкевич сказав, що зараз мова про приватизацію дитсадків не іде.