Ільюк підтримує юридичну ліквідацію 3 дитсадків, але обіцяє потім не підтримувати продаж цих будівель: «Це щоб убезпечити дітей»

Артем Ільюк підтримує ліквідацію трьох дитсадків у Миколаєві, але проти їхньої приватизації. Фото: архів МикВісті

Депутат Миколаївської міськради Артем Ільюк заявив, що може підтримати юридичну ліквідацію трьох дитячих садків, які пропонують закрити через відсутність укриттів, однак заявляє, що не підтримає подальшу приватизацію цих будівель.

Про це він розповів у коментарі «МикВісті».

Йдеться про ініціативу управління освіти Миколаєва щодо ліквідації дитсадків №104 (ясла-садок на вулиці Торговій у Корабельному районі), №128 (на перетині вулиць Маріупольської та Павла Скоропадського) та №138 (на вулиці Генерала Попеля у Балабанівці). Причина — відсутність укриттів та неможливість їх облаштування. У разі ухвалення рішення на сесії міськради ці заклади фактично припинять існування як дитячі садки.

За словами Ільюка, він загалом не підтримує ліквідацію дитсадків як закладів освіти, однак у нинішніх умовах воєнного стану рішення пояснюється безпековими факторами.

— Ви знаєте, що я ніколи не підтримую ліквідацію дитячих садочків як навчальних закладів. Але зараз була комісія з питань освіти, і там показали, в якому стані перебуває цей садок. Наскільки я розумію, наразі немає можливості нормально утримувати дітей в умовах воєнного стану. Тобто укриттів тут немає Якщо ми бачимо, що в якомусь закладі немає можливості забезпечити безпеку дітей і вчителів, значить потрібно проводити реорганізації або об’єднання, щоб переводити дітей туди, де така можливість є,— сказав Артем Ільюк.

За його словами, частина рішень про оптимізацію мережі пов’язана з браком дітей та вихователів, а також відсутністю належних умов безпеки. Водночас депутат наголосив, що якщо дитсадок у нормальному стані, його не слід втрачати як освітній об’єкт навіть у разі юридичної ліквідації або об’єднання з іншим закладом.

— Тут треба розуміти: якщо є нормальний заклад, хороший садочок, навіть невеликий, у нормальному стані — і треба просто перевести дітей та ліквідувати його як юридичну особу, об’єднавши з іншим, — це одна історія. У такому випадку ми не дамо можливості приватизувати цю будівлю, бо всі сподіваємося, що настане мир і діти повернуться в дитячі садочки. А якщо це якийсь садок, де було 5 дітей, там щось не так і неможливо забезпечити нормальні умови — то, можливо, легше буде побудувати новий. Це інше питання, — сказав він.

Депутат наголосив, що підтримує ліквідацію лише в тому випадку, якщо це робиться для безпеки дітей, незалежно від кількості вихованців.

— Але головна задача — якщо це робиться для того, щоб убезпечити дітей. Ми ніколи не підтримаємо приватизацію цього приміщення під когось або під щось, окрім того, щоб зберегти його як майбутній дитячий садочок, коли, сподіваюся, діти знову підуть і їх буде більше в місті Миколаєві, — заявив Артем Ільюк.

Останній дитячий садок у Миколаєві відкривав мер Юрій Гранатуров. Фото: 24 жовтня, 2014 р., архів МикВісті

Останній новий дитячий садок у Миколаєві відкривали ще у 2014 році. Йдеться про дитсадок №143 «Чайка» у мікрорайоні Намив, який після дворічної реконструкції урочисто відкрили 24 жовтня. Вартість робіт склала близько 17,5 мільйона гривень з міського бюджету. Заклад позиціонували як сучасний — із енергоефективними рішеннями, оновленим харчоблоком і медичним обладнанням.

Після цього в Миколаєві нові дитсадки фактично не будували.

Впродовж двох каденцій міський голова Олександр Сєнкевич неодноразово заявляв про наміри збудувати дитячий садок у мікрорайоні Північний. Втім, попри регулярні публічні обіцянки та включення проєкту до різних міських планів, до його реалізації справа так і не дійшла.

Ідея будівництва дитсадка в Північному з’явилася ще у 2013 році. Відтоді на проєкт виділяли кошти з бюджету Миколаєва, однак вони не були освоєні, а самі роботи так і не стартували. У 2017 році фінансували проєктування закладу, тоді ж планували завершити будівництво до 2019 року, проте будівельний етап знову не розпочався.

Згодом цей об’єкт неодноразово фігурував як передвиборча обіцянка — зокрема у 2020 році. Тоді запуск будівництва анонсували на 2021 рік, однак і цей термін виконано не було. У 2024–2025 роках Олександр Сєнкевич знову повернувся до теми дитсадка в Північному, цього разу — в контексті можливого фінансування з боку данських партнерів. Водночас проєкт і надалі перебуває на стадії перемовин та коригування документації, без фактичного старту будівництва.