Бюджетна комісія Миколаєва підтримала збільшення статутного капіталу КП «Пілот» до понад ₴2 млн

У Миколаєві планують збільшити статутний капітал КП «Пілот» до 2 мільйонів гривень. Скриншот з відео

Бюджетна комісія Миколаївської міської ради підтримала проєкт рішення про збільшення статутного капіталу комунального підприємства «ДЄЗ «Пілот».

Про це йшлося під час засідання 28 квітня, пишуть «МикВісті».

Перший заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов пояснив, що необхідність збільшення статутного капіталу пов’язана з тим, що підприємство викупило частину своєї виробничої бази, яка раніше перебувала у приватній власності.

— У 2025 році рішенням сесії міської ради КП «ДЄЗ «Пілот» було надано статутний капітал у сумі 1 мільйон 45 тисяч гривень. Ці кошти виділялися для того, щоб база КП «ДЄЗ «Пілот» у Заводському районі змогла викупити ту частину, яка не перебувала на балансі приватної особи. Це було зроблено, і тепер, з урахуванням того, що відповідна сума коштів увійшла до статутного капіталу, є необхідність збільшити його розмір, який спочатку становив 962 тисячі 86 гривень, а після змін становитиме 2 мільйони 7 тисяч 86 гривень, — каже Ігор Набатов.

Він також додав, що до переліку видів економічної діяльності підприємства планують додати нові напрямки, зокрема ремонт і технічне обслуговування обладнання, монтажні роботи та діяльність, пов’язану з обслуговуванням відповідних систем.

— Інші положення статуту суттєво не змінюються. Документ приводять у відповідність до чинного законодавства. Основні зміни стосуються розміру статутного капіталу та розширення видів діяльності підприємства, — зазначив Ігор Набатов.

Голова планово-бюджетної комісії Федір Панченко підсумував, що проєкт рішення щодо збільшення статутного капіталу та затвердження статуту підприємства в новій редакції рекомендують винести на розгляд сесії міської ради з подальшою підтримкою.

У КП «Пілот» не вистачає коштів на ремонт дитячих майданчиків у Миколаєві

У Миколаєві зростає кількість звернень щодо стану дитячих майданчиків. Водночас у комунальному підприємстві ДЄЗ «Пілот» кажуть, що через нестачу коштів не можуть замінювати чи встановлювати нові елементи.

Як відомо, звернення щодо занедбаних дитячих і спортивних майданчиків від миколаївців надходять доволі часто. Лише за один день до групи Contact Center при Миколаївській міськраді надійшло три звернення щодо незадовільного стану дитячих майданчиків. Зокрема, йдеться про майданчик у парку «Юність», а також на вулицях Робочій, 5, і Привільній, 39.

Своєю чергою, міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що звернув увагу на велику кількість звернень у контакт-центрі щодо стану дитячих майданчиків.

