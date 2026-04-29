Міськраді Миколаєва пропонують виділити ділянку під кладовище в Інгульскому районі
- Юлія Лук’яненко
16:24, 29 квітня, 2026
Управління земельних ресурсів розробило проєкт рішення Миколаївської міськради, щоб виділити у постійне користування земельну ділянку для обслуговування кладовища. Мова йде про територію біля Староводопійського кладовища по вул. Казарського.
Про це стало відомо на засіданні комісії з питань екології, природокористування, просторового розвитку, містобудування, архітектури і будівництва, регулювання земельних відносин, повідомляють «МикВісті».
Голова комісії Олена Нестеренко зазначила, що мова йде про незабудовану земельну ділянку площею 3 тисяч кв.м. Миколаївській ритуальній службі просять надати дозвіл на складання проєкту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки для обслуговування кладовища поблизу Староводопійського кладовища по вул. Казарського.
У проєкті рішення зазначається, що на цій земельній ділянці діють обмеження: санітарно-захисні зони виробничих та комунально-складських об’єктів IV-V класів шкідливості, кладовищ і зони акустичного дискомфорту залізниці.
У пояснювальній записці до проєкту рішення зазначається, що розробником та відповідальним за супровід проєкту рішення є управління земельних відносин департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міськради.
Обговорень проєкт рішення не викликав, тепер його мають розглянути на сесії Миколаївської міської ради.
Депутатам на комісії показали візуалізацію, де пропонується виділити землю.
Нагадаємо, що у 2021 році виконком Миколаївської міськради дозволив проводити повторні поховання у кількох секторах міського цвинтаря в Інгульському районі.
У 2025 році стало відомо, що на кладовищі в Інгульському районі проводять рекультивацію. У КП «Миколаївська ритуальна служба» тоді прокоментували, що роботи ведуться виключно на занедбаних ділянках, де поховання не проводилися понад 20 років. Також було озвучено, що Мішковське кладовище заповнене на 90%.
Громадська організація «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) висловлює вдячність за фінансову підтримку Європейського Союзу через свій проєкт “Підтримка прифронтових медіа та розслідувальної журналістики” (FAIR Media Ukraine), який впроваджується Internews International у партнерстві з Media Development Foundation (MDF). ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) зберігає повну редакційну незалежність, а інформація, подана тут, не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу, Internews International або MDF.
