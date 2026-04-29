Міськраді Миколаєва пропонують виділити ділянку під кладовище в Інгульскому районі

Управління земельних ресурсів розробило проєкт рішення Миколаївської міськради, щоб виділити у постійне користування земельну ділянку для обслуговування кладовища. Мова йде про територію біля Староводопійського кладовища по вул. Казарського.

Про це стало відомо на засіданні комісії з питань екології, природокористування, просторового розвитку, містобудування, архітектури і будівництва, регулювання земельних відносин, повідомляють «МикВісті».

Голова комісії Олена Нестеренко зазначила, що мова йде про незабудовану земельну ділянку площею 3 тисяч кв.м. Миколаївській ритуальній службі просять надати дозвіл на складання проєкту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки для обслуговування кладовища поблизу Староводопійського кладовища по вул. Казарського.

У проєкті рішення зазначається, що на цій земельній ділянці діють обмеження: санітарно-захисні зони виробничих та комунально-складських об’єктів IV-V класів шкідливості, кладовищ і зони акустичного дискомфорту залізниці.

У пояснювальній записці до проєкту рішення зазначається, що розробником та відповідальним за супровід проєкту рішення є управління земельних відносин департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міськради.

Пояснювальна записка до проєкту рішення сесії про відведення землі під кладовище. Скриншот з сайту Миколаївської міськради

Обговорень проєкт рішення не викликав, тепер його мають розглянути на сесії Миколаївської міської ради.

Проєкт рішення щодо виділення землі ритуальній службі. Скриншот з сайту Миколаївської міськради

Депутатам на комісії показали візуалізацію, де пропонується виділити землю.

Візуалізація по виділенню землі для кладовища. Скриншот з трансляції комісії

Нагадаємо, що у 2021 році виконком Миколаївської міськради дозволив проводити повторні поховання у кількох секторах міського цвинтаря в Інгульському районі.

У 2025 році стало відомо, що на кладовищі в Інгульському районі проводять рекультивацію. У КП «Миколаївська ритуальна служба» тоді прокоментували, що роботи ведуться виключно на занедбаних ділянках, де поховання не проводилися понад 20 років. Також було озвучено, що Мішковське кладовище заповнене на 90%.