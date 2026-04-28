Великий металевий циліндр у Миколаєві встановили без погодження й чіткого сенсу: п’ять років «стояв десь у гаражі»

У сквері в центрі Миколаєва встановили артоб’єкт без погодження головного архітектора. Ілюстрація МикВісті

У сквері Богдана Хмельницького (колишній сквер Лягіна, — прим.) встановили металеву конструкцію у вигляді циліндра з написами «Я люблю Миколаїв» 70 мовами світу. Її встановлення не погоджував головний архітектор міста, а новий керівник «Агенції розвитку Миколаєва» заявив, що не має стосунку до цього проєкту.

Артоб’єкт, який встановили тиждень тому в центрі міста, вже отримав негативні відгуки від містян, пишуть «МикВісті».

Саму конструкцію створили ще 5 років тому у 2021 році в межах проєкту тодішньої керівниці агенції Анни Ганжул та організації «МрійДій Junior», повідомив у соцмережах Євген Гомонюк. Тоді інсталяцію так і не встановили.

Про появу нового артобʼєкту Анна Ганжул повідомила у жовтні 2021 року. Скриншот з її персональної сторінки у Facebook

За словами нинішнього керівника установи Ігоря Філіппова, об’єкт кілька років зберігався на складі. У 2025 році під час реалізації грантового проєкту Bloomberg Philanthropies вирішили відновити конструкцію, відреставрувати її та впорядкувати територію довкола. Найближчим часом там планують встановити підсвітку, яка підсвічуватиме написи ввечері.

Яку ідею несе чорний металевий циліндр?

Хто є автором «циліндра» та який сенс закладали в артоб’єкт, Ігор Філіппов не зміг пояснити, зазначивши, що не має стосунку до його створення.

— Цей проєкт реалізовували у 2025 році в межах програми Bloomberg Philanthropies. Це був субгрант для молодіжної організації з екологічним спрямуванням — чи то 5, чи то 10 тисяч доларів. Проєкт передбачав не лише благоустрій, а й м’який компонент — тренінги, лекції. Одним з елементів був цей циліндр, який з якихось причин не реалізували минулого року, — розповів Ігор Філіппов.

По радіусу конструкції мають облаштувати підсвітку. Фото: МикВісті

Циліндр не є частиною витрат цього субгранту: його створили ще у 2021 році. Кошти могли піти на його відновлення, благоустрій території, а також на тренінги лекції в межах проєкту. Він уточнив, що тоді проєктом займався попередній керівник агенції Віктор Сікаленко.

— Насправді це ще проєкт 2021 року, який робили за керівництва Анни Ганжул разом із «МрійДій Junior». Вони планували встановити цей циліндр, але в іншому місці. Чому цього не сталося — не можу сказати, — додав він.

За словами Ігоря Філіппова, конструкція кілька років «десь стояла».

— Циліндр стояв десь на складі, у якомусь гаражі. Його дістали, почистили, упорядкували й вирішили встановити. Бо або ми його ставимо, або віддаємо на переплавку металу, або просто викидаємо. Зараз роботи ще не завершені: зробили плитку, але підсвітку ще не підключили, — сказав Ігор Філіппов. — Зі мною цю ідею теж ніхто не погоджував.

Напис «Я люблю Миколаїв» на ньому розписано 70-ма різними мовами. Фото: МикВісті

Архітектор був в курсі, був проти, але з ним не погоджували

Під дописом депутатки Алли Ряжських головний архітектор Євген Поляков написав, що не погоджував встановлення артоб’єкта у сквері.

Коментуючи це, керівник «Агенції розвитку Миколаєва» підтвердив, що дійсно із головним архітектором встановлення не погоджували, але він був у контексті проєкту.

— Я бачив реакцію головного архітектора — він сказав, що з ним не погоджували цей проєкт. Фактично так і є: встановлення не погоджували, — сказав Ігор Філіппов.

Водночас він зазначив, що Євген Поляков був обізнаний про проєкт і його реалізацію.

— Наскільки я знаю, він був у контексті, розумів, що цей циліндр планують встановити саме в цій локації. Водночас він був проти, і його позиція не змінилася. Але сказати, що він погоджував — не можу, — додав Ігор Філіппов.

За словами керівника агенції, про встановлення знали в міській владі, однак процедуру погодження не пройшли.

— Ми вже обговорювали це з Євгеном Поляковим. Йшлося про те, що потрібно було дотриматися процедури узгодити встановлення. На жаль, цього не зробили раніше. Домовилися, що надалі будемо щільніше комунікувати, щоб уникати таких ситуацій, — сказав він.

Він додав, що у разі негативної реакції містян циліндр можуть перенести в інше місце.

— Були розмови, що, можливо, це не та локація. Зараз ми це обговорюємо. Коли завершимо роботи й зрозуміємо, що немає відгуку від містян, будемо думати, куди його переносити — де він буде, скажімо так, позитивно оцінений. Можливо, проведемо якесь голосування і визначимо іншу локацію. Ми відстежуємо ситуацію, читаємо коментарі. Якщо містяни скажуть, що йому там не місце — без проблем перенесемо. Це робиться не для когось конкретно, а для міста, — сказав Ігор Філіппов.

На чиєму балансі перебуватиме конструкція, Ігор Філіппов відповісти не зміг: «Ймовірно, це буде балансоутримувач скверу, якщо вона там залишиться».

На питання про власне ставлення до концепції артоб’єкта керівник «Агенції розвитку Миколаєва» Ігор Філіппов прямо не відповів, зазначивши, що його завдання — завершити вже розпочатий проєкт.

— Можливо, його варто залишити тут, а можливо — перенести в інше місце. Зараз важко сказати, чи це правильне рішення, бо я лише завершую цей проєкт, — сказав Ігор Філіппов.

Подальшу долю встановленого без погодження артоб’єкта можуть визначити після реакції містян.

