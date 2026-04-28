Чоловіка затисло бетонною плитою під час робіт на Миколаївщині: його визволили рятувальники
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
10:26, 28 квітня, 2026
-
У Вознесенську під час будівельних робіт 28-літнього чоловіка затисло бетонною плитою. Йому знадобилася допомога рятувальників.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
На місце прибув черговий караул. Разом із місцевими жителями рятувальники за допомогою мотузки підняли плиту та визволили чоловіка. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації.
Нагадаємо, нещодавно в Одеській області рятувальники допомогли врятувати цуценя, яке впало у глибоку яму та не могло самостійно вибратися.
Останні новини про: Миколаївщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.