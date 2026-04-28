Чоловіка затисло бетонною плитою під час робіт на Миколаївщині: його визволили рятувальники

Чоловіка затисло бетонною плитою під час робіт у Вознесенську.

У Вознесенську під час будівельних робіт 28-літнього чоловіка затисло бетонною плитою. Йому знадобилася допомога рятувальників.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

На місце прибув черговий караул. Разом із місцевими жителями рятувальники за допомогою мотузки підняли плиту та визволили чоловіка. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації.

