 Обстріл Херсона 27 квітня

У Херсоні російський дрон влучив по чоловіку у дворі

Обстріл Херсонської області 8 квітня. Фото: Нацполіція

Вранці 28 квітня російські військові атакували безпілотником Корабельний район Херсона. Поранення отримав 61-річний чоловік.

Про це повідомили у міській військовій адміністрації.

Під час атаки він перебував на подвір’ї. У нього діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення рук. Чоловіка у стані середньої тяжкості госпіталізували.

Водночас упродовж доби російські війська обстріляли 32 населені пункти Херсонської області, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, окупанти били по житлових кварталах і соціальній інфраструктурі, застосовуючи авіацію, артилерію та дрони. Пошкоджені магазин, багатоповерхівка та два приватні будинки. Внаслідок обстрілів поранення отримали четверо людей.

Нагадаємо, що за тиждень російські війська застосували понад 4,3 тисячі безпілотників для атак на Херсонщину. У межах Херсону знищили 2032 дрони. Загалом, за підрахунками ОВА, вдалося знешкодити 96% усіх російських безпілотників.

