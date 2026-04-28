«Це захист життя», — Зеленський доручив поставити військовим 50 тисяч роботизованих комплексів

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони та Генштабу забезпечити військових щонайменше 50 тисячами наземних роботизованих комплексів у 2026 році.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

— Є завдання міністру оборони України і Генеральному штабу — як мінімум 50 тисяч НРК на цей рік. Мають усі розуміти: це захист життя. Логістика на фронті, евакуація поранених, бойові завдання – зараз максимально активно розвивається застосування саме НРК. Так і має бути, — сказав Володимир Зеленський.

За його словами, питання розвитку наземних роботизованих комплексів обговорювали на Ставці верховного головнокомандувача. Президент назвав їх наступним важливим етапом у посиленні оборони.

Володимир Зеленський також наголосив, що обсяги виробництва і постачання таких систем потрібно збільшувати. Він додав, що на цей рік вже законтрактовано більш ніж удвічі більше НРК, ніж торік.

