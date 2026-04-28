 В Україні нарощують виробництво роботизованих комплексів для фронту

«Це захист життя», — Зеленський доручив поставити військовим 50 тисяч роботизованих комплексів

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони та Генштабу забезпечити військових щонайменше 50 тисячами наземних роботизованих комплексів у 2026 році.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

— Є завдання міністру оборони України і Генеральному штабу — як мінімум 50 тисяч НРК на цей рік. Мають усі розуміти: це захист життя. Логістика на фронті, евакуація поранених, бойові завдання – зараз максимально активно розвивається застосування саме НРК. Так і має бути, — сказав Володимир Зеленський.

За його словами, питання розвитку наземних роботизованих комплексів обговорювали на Ставці верховного головнокомандувача. Президент назвав їх наступним важливим етапом у посиленні оборони.

Володимир Зеленський також наголосив, що обсяги виробництва і постачання таких систем потрібно збільшувати. Він додав, що на цей рік вже законтрактовано більш ніж удвічі більше НРК, ніж торік.

Нагадаємо, що Україна разом із Нідерландами розпочинає організацію першого спільного виробництва безпілотників.

Також Україна почала спільну розробку та виробництво безпілотників з Румунією. Міністр підкреслив, що румунське військо має впроваджувати перевірені рішення, а Україна сьогодні володіє унікальним досвідом застосування дронів у реальних боях.

