 Зеленський оголосив про перше спільне виробництво дронів з Нідерландами

Україна та Нідерланди запускають спільне виробництво дронів

Зеленський оголосив про перше спільне виробництво дронів з Нідерландами. Фото: Офіс президентаЗеленський оголосив про перше спільне виробництво дронів з Нідерландами. Фото: Офіс президента

Україна разом із Нідерландами розпочинає організацію першого спільного виробництва безпілотників.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час візиту до країни, йдеться на сайті президента.

За його словами, співпраця між державами поглиблюється завдяки домовленостям у межах ініціативи Drone Deal, яка передбачає запуск спільного виробництва.

«Сьогодні наше партнерство з Нідерландами стає ще глибшим завдяки нашим домовленостям про початок роботи по Drone Deal і по першому спільному виробництву саме з Нідерландами», — зазначив Володимир Зеленський.

Інших подробиць щодо проєкту президент не навів. Також він подякував Нідерландам за підтримку України, зокрема за надання систем протиповітряної оборони, ракет і авіації.

«Ваша допомога із системами ППО, ракетами та авіацією щодня рятує життя в наших містах та громадах», — додав він.

Нагадаємо, також Україна почала спільну розробку та виробництво безпілотників з Румунією. Міністр підкреслив, що румунське військо має впроваджувати перевірені рішення, а Україна сьогодні володіє унікальним досвідом застосування дронів у реальних боях.

