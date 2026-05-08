 Мадяр пояснив, чому Україні не варто атакувати Москву 9 травня

«Навіщо витрачати дрони на «велику стіну», — Мадяр про удари по Москві 9 травня

Роберт Бровді. Фото: Фейсбук МадярРоберт Бровді. Фото: Фейсбук Мадяр

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, позивний «Мадяр» заявив, що символічний удар по Красній площі під час параду 9 травня мав би значний медійний ефект, однак із військової точки зору це не є найефективнішим рішенням.

Про це він розповів в інтерв’ю британському виданню The Guardian.

За словами військового, навколо Москви суттєво посилено систему протиповітряної оборони, тому використання дронів для атаки саме столиці рф може бути менш результативним.

Натомість, зазначив «Мадяр», ефективніше завдавати ударів по цілях у регіонах, де протиповітряний захист слабший — зокрема по енергетичній інфраструктурі або військових об’єктах.

— Навіщо витрачати дрони на «велику стіну»? Якщо ви завдаєте удару по енергетичному сектору або військових об’єктах, це найкращий удар — на периферії, — зазначив він.

Раніше Роберт Бровді заявив, що у військах РФ уже п’ятий місяць поспіль зберігається негативний баланс між втратами та поповненням особового складу.

