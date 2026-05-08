Обстріляний на Миколаївщині потяг прибув на Харківщину без запізнення

 Потяг, який обстріляли на Миколаївщині прибув до Харківщини без спізнення

Пасажирський поїзд №101/102 сполученням «Миколаїв — Лозова», який напередодні потрапив під обстріл на Миколаївщині, дістався кінцевої станції за графіком.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, під час атаки були пошкоджені локомотив і один із вагонів. Залізничники замінили техніку, після чого поїзд продовжив рух. Завдяки прискоренню на маршруті він прибув із одного прифронтового регіону до іншого без затримок.

«Залізниця працює за розкладом і дякує локомотивній бригаді, поїзній бригаді, диспетчерам та всім залученим за чіткість, а пасажирам — за розуміння», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що через збільшення атак на залізничну інфраструктуру «Укрзалізниця» розгортає мережу мобільних укриттів по всій Україні. Загалом планують встановити близько 800 таких захисних споруд.

