 РФ продовжує атакувати після оголошення «перемир’я», — Зеленський

Зеленський заявив, що РФ не дотримується «перемир’я»: за ніч — понад 140 обстрілів

Зеленський заявив, що РФ не дотримується «перемир'я». Фото: gwaramedia.com

Президент Володимир Зеленський повідомив, що після оголошеного Кремлем так званого «перемир’я» російські війська продовжують штурми, обстріли та атаки дронами по українських позиціях.

За словами президента, станом на 7:00 ранку 8 травня на фронті вже зафіксували понад 140 обстрілів. Упродовж ночі російські військові здійснили 10 штурмових дій, найбільше — на Слов’янському напрямку.

Крім того, РФ застосувала понад 850 дронів різних типів, серед яких FPV-дрони, «Ланцети» та ударні безпілотники. Також у небі над прифронтовими громадами продовжували працювати розвідувальні дрони.

«Усе це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було», — заявив Володимир Зеленський.

Президент додав, що Україна реагуватиме «дзеркально» та продовжить захищати свої позиції й людей.

Напередодні, 7 травня, Міноборони РФ заявило про «перемир’я» з 8 до 10 травня. Водночас російська сторона пригрозила ударом по центру Києва у разі його порушення.

Нагадаємо, 5 травня Володимир Зеленський назвав «абсолютним цинізмом» масовану ракетно-дронову атаку Росії по Україні на тлі заяв Кремля про «тишу» напередодні 9 травня.

Зазначимо, що минулого року глава Росії Володимир Путін також оголошував «перемир’я» з 8 по 11 травня і закликав Україну «долучитися». Це рішення з’явилося з огляду на плани Кремля провести 9 травня парад у Москві, куди запросили низку світових лідерів.

Тоді Володимир Зеленський відкинув пропозицію перемир’я лише на 3 дні, заявивши, що «Путіну допомагати ніхто не буде». Він також наголосив, що Україна не даватиме ніяких гарантій безпеки.

