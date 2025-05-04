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Зеленський: росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б’ють кожного дня по Україні

Люди стоять на вулиці під багатоповерхівкою, яка зайнялася після російської дронової атаки по Києву, 4 травня 2025 року. Фото: ДСНСЛюди стоять на вулиці під багатоповерхівкою, яка зайнялася після російської дронової атаки по Києву, 4 травня 2025 року. Фото: ДСНС

За цей тиждень — з 28 квітня до 4 травня — Росія застосувала проти України понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

— Росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б’ють кожного дня по Україні. Це цинізм найвищого рівня. Потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць, аби покласти край війні. Якщо тиша — то щодня, якщо припинення вогню — то не на їхні свята, а на кожен день, — заявив він.

Нагадаємо, глава Росії Володимир Путін оголосив «перемир’я» з 8 по 11 травня і закликав Україну «долучитися». Це рішення з’явилося з огляду на плани Кремля провести 9 травня парад у Москві, куди запросили низку світових лідерів.

Володимир Зеленський відкинув пропозицію перемир’я лише на 3 дні, заявивши, що «Путіну допомагати ніхто не буде». Він також наголосив, що Україна не даватиме ніяких гарантій безпеки.

— Наша позиція дуже проста щодо всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня: ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території РФ. Вони забезпечують вам безпеку і тому гарантії ніякі давати ми не будемо, — сказав він.

Нагадаємо, що з початку 20 квітня російські війська більше двох тисяч разів порушили перемир’я, яке було оголошене президентом РФ Володимиром Путіним напередодні Великодня.

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