У Вінниці вперше показали черепах, евакуйованих із зони бойових дій
- Новини України
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
1:55, 08 травня, 2026
-
У Вінниці в Подільському зоопарку відвідувачам уперше показали шпороносних сухопутних черепах, яких раніше евакуювали із зони бойових дій.
Про це повідомили у зоопарку.
Черепахи перебувають у закладі з осені минулого року. Спочатку їх утримували на перетримці у Київському зоопарку, куди тварин евакуювали через бойові дії. До відкритого вольєра їх планували випустити ще навесні, однак через прохолодну погоду це вдалося зробити лише зараз.
У зоопарку зафіксували перші години перебування тварин просто неба: спочатку черепахи обережно оглядали нове середовище, а згодом почали активно пересуватися територією та харчуватися свіжою травою.
Фахівці пояснюють, що шпороносні черепахи походять з Африки і комфортно почуваються лише при температурі вище 20 градусів. Тому взимку їх утримували у спеціально облаштованому приміщенні з підігрівом і контролем температури.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Завдяки належному догляду тварини добре пережили холодний період і зараз перебувають у задовільному стані.
Шпороносні черепахи є одними з найбільших сухопутних черепах у світі: дорослі особини можуть сягати до метра в довжину та важити понад 100 кілограмів.
Раніше Одеський та Миколаївський зоопарки відзвітували про народження дитинчат. В Одесі зоопарк поповнився телятами рідкісної угорської сірої худоби, а в Миколаєві на світ з’явилися одразу четверо малюків пуми.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.