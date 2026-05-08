У Вінниці вперше показали черепах, евакуйованих із зони бойових дій

У Вінниці в Подільському зоопарку відвідувачам уперше показали шпороносних сухопутних черепах, яких раніше евакуювали із зони бойових дій.

Про це повідомили у зоопарку.

Черепахи перебувають у закладі з осені минулого року. Спочатку їх утримували на перетримці у Київському зоопарку, куди тварин евакуювали через бойові дії. До відкритого вольєра їх планували випустити ще навесні, однак через прохолодну погоду це вдалося зробити лише зараз.

У зоопарку зафіксували перші години перебування тварин просто неба: спочатку черепахи обережно оглядали нове середовище, а згодом почали активно пересуватися територією та харчуватися свіжою травою.

Фахівці пояснюють, що шпороносні черепахи походять з Африки і комфортно почуваються лише при температурі вище 20 градусів. Тому взимку їх утримували у спеціально облаштованому приміщенні з підігрівом і контролем температури.

Завдяки належному догляду тварини добре пережили холодний період і зараз перебувають у задовільному стані.

Шпороносні черепахи є одними з найбільших сухопутних черепах у світі: дорослі особини можуть сягати до метра в довжину та важити понад 100 кілограмів.

