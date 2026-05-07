 Медики попереджають про ризики малярії на Миколаївщині

На Миколаївщині зростає ризик малярії: у регіоні виявили небезпечних комарів

На Миколаївщині фахівці виявили комарів, які можуть переносити малярію. Наразі випадки хвороби здебільшого залишаються завізними, однак у регіоні проводять постійний моніторинг, щоб не допустити поширення хвороби.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ.

На Миколаївщині медики попереджають про поширення малярії. Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ
За результатами спостережень, в області виявили сім видів малярійних комарів роду Anopheles та ще 38 видів немалярійних. Приблизно 65% водойм регіону придатні для їхнього розмноження, а за останні десять років сезон епідемічної активності подовжився майже на місяць.

Фахівці паразитологічної лабораторії регулярно досліджують кровосисних комарів, визначають їхні види, перевіряють на зараження паразитами та оцінюють ризики поширення інфекцій. Моніторинг комах — комарів, кліщів, мошок і ґедзів — триває з березня по жовтень.

Зазначається, що малярія може починатися як звичайне нездужання, однак без лікування, особливо при тропічній формі, становить серйозну загрозу для життя. Серед основних симптомів — напади гарячки, анемія, збільшення печінки та селезінки.

Найчастіше хворобу завозять люди, які повертаються з тропічних країн — туристи, моряки, пілоти чи бізнесмени.

Медики радять перед поїздками до ендемічних регіонів звертатися до лікаря для профілактики, користуватися засобами захисту від укусів комарів і після повернення повідомляти сімейного лікаря про перебування в таких країнах.

Нагадаємо, що на Миколаївщині зареєстрували перші випадки менінгококової інфекції серед дітей і дорослих.

