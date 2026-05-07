У Миколаєві влаштували турнір з традиційного забігу на милю
- Кристина Леонова
19:00, 07 травня, 2026
У Миколаєві 6 травня відбулася 46-а традиційна «Миколаївська миля – 1609 м», присвячена пам'яті заслуженого тренера України Віктора Добровольського.
Про це повідомляють «МикВісті».
Змагання провели у межах чемпіонату Миколаївської області з бігу на одну милю. Участь у турнірі взяли спортсмени різного віку.
Винятком став лише 2022 рік, коли через повномасштабне вторгнення Росії змагання не відбулися з міркувань безпеки. Під час пандемії COVID-19 турнір проводили в онлайн-форматі.
Цьогоріч до програми додали дитячі забіги на 60 метрів з нагоди Всесвітнього дня дитячої легкої атлетики, який відзначають 7 травня. Також уперше провели одиночну комбіновану естафету на одну милю.
— Це цікава дисципліна, яку плануємо розвивати й надалі. Основною програмою змагань є забіги на одну милю — цього разу їх буде шість, — розповів президент Федерації легкої атлетики Миколаївської області та головний суддя «Миколаївської милі» Володимир Кілярський.
Він зазначив, що турнір є спортивною візитівкою Миколаївщини, оскільки він збирає не лише місцевих спортсменів, а й представників інших міст, областей, спортивних клубів та шкіл.
