На Миколаївщині 8 травня потеплішає до +25°С

Миколаїв, квітень 2026 року. Фото: МикВісті

У четвер, 8 травня, у Миколаївській області очікується малохмарна погода без опадів.

Вітер буде південний, уночі — 5–10 метрів за секунду, повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря по області вночі становитиме від 6 до 11 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 20–25 градусів. На узбережжі буде прохолодніше — 15–17 градусів тепла. У Миколаєві вночі прогнозують 8–10 градусів тепла, вдень — 21–23 градуси.

Нагадаємо, що цієї весни середня температура повітря в третій декаді квітня на Миколаївщині виявилася нижчою за кліматичну норму на 2,5–5,4 градуса.

За даними спостережень за 1994–2025 роки, у самому Миколаєві подібні температурні показники фіксували лише двічі — у 1997 та 2021 роках. Водночас на більшій частині території області такі значення зафіксували вперше.