У Миколаєві зафіксували аномально холодний кінець квітня
- Марія Хаміцевич
23:23, 01 травня, 2026
Цієї весни середня температура повітря в третій декаді квітня на Миколаївщині виявилася нижчою за кліматичну норму на 2,5–5,4 градуса.
Про це повідомив Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
За даними спостережень за 1994–2025 роки, у самому Миколаєві подібні температурні показники фіксували лише двічі — у 1997 та 2021 роках. Водночас на більшій частині території області такі значення зафіксували вперше.
Раніше синоптики очікували, що квітень в Миколаївській області буде помірно теплим та без сильних опадів.
Водночас вночі та вранці 29, 30 квітня і 1 травня прогнозували сильні заморозки. Температура повітря в області опускалась до 0–3° морозу.
Останні новини про: Прогноз погоди
