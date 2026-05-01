 У Миколаєві зафіксували аномально холодну третю декаду квітня

У Миколаєві зафіксували аномально холодний кінець квітня

Миколаїв, квітень 2026 року. Фото: МикВісті

Цієї весни середня температура повітря в третій декаді квітня на Миколаївщині виявилася нижчою за кліматичну норму на 2,5–5,4 градуса.

Про це повідомив Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

За даними спостережень за 1994–2025 роки, у самому Миколаєві подібні температурні показники фіксували лише двічі — у 1997 та 2021 роках. Водночас на більшій частині території області такі значення зафіксували вперше.

Раніше синоптики очікували, що квітень в Миколаївській області буде помірно теплим та без сильних опадів.

Водночас вночі та вранці 29, 30 квітня і 1 травня прогнозували сильні заморозки. Температура повітря в області опускалась до 0–3° морозу.

