Ліквідація дитсадків, План доброчесності та нова структура мерії: як пройшла сесія Миколаївської міськради

Засідання 53-ї чергової сесії Миколаївської міської ради 30 квітня. Фото: МикВісті

У середу, 30 квітня, відбулося пленарне засідання 53-ї чергової сесії Миколаївської міської ради. Під час засідання депутати затвердили оновлену структуру виконавчих органів, ухвалили План доброчесності, а також підтримали закриття одного із трьох дитячих садків.

Конфлікт через ліквідацію дитячих садків

Днями Управління освіти Миколаєва ініціювало рішення про ліквідацію трьох дитсадків: №104 (ясла-садок по вулиці Торговій у Корабельному районі), 128 (ясла-садок на перетині Маріупольської та Павла Скоропадського (колишня Адмірала Макарова) та 138 (ясла-садок по вулиці Олега Кравця у Балабанівці).

Офіційна причина — відсутність та неможливість облаштування укриття. Під час комісії голова освітньої комісії Ганна Норд на комісії сказала, що ліквідувати пропонують саме заклади, а будівлі залишаться у міста.

Із закликом дати можливість виступити з цього питання на сесію прийшли громадські активістки Анна Куркуріна та Світлана Федорова. Вони просили депутатів не підтримувати рішення про ліквідацію дитячих садків. Втім, міський голова Олександр Сєнкевич не дозволив виступити, зазначивши, що для цього необхідно попередньо зареєструватися через офіційний сайт міської ради.

— Ми просимо журналістів зафіксувати факт, що ми, як представники громади, звернулися з проханням виступити. Якщо нам не надає мер слова, ми скажемо те, чому ми прийшли. На цій сесії зібралися ліквідувати дитячі садки, яких і так дуже не вистачає в Миколаєві. Ми просимо журналістів, громаду і тих депутатів, які ще мають совість і честь, не голосувати за ліквідацію дитячих садків. За каденцію мера жодного дитячого садка за 10 років у місті Миколаєві не було побудовано, — звертається до медіа Світлана Федорова.

Однак міський голова на це не реагував і продовжив спілкування з депутатами.

— Мені складно це коментувати, адже люди, які називають себе представниками громади, замість конструктивної роботи створюють безлад. Тим більше, одна з них — колишня депутатка обласної ради, — сказав Олександр Сєнкевич.

До їх дискусії долучилась депутатка Олена Кісельова, вона зазначила, що інформація з вуст Федорової та Куркуріної подається викривлено та не відповідає реальній ситуації в місті.

— Те, що сьогодні лунає з їхніх вуст і, в принципі, у деяких засобах масової інформації, подається викривлено. Це дуже погано, бо місто Миколаїв фактично перебуває у зоні бойових дій, а проблеми роздмухуються там, де їх не існує, — сказала Олена Кісельова.

Не отримавши можливість виступу, обидві покинули сесійну залу, а депутати продовжили затвердження порядку денного.

Депутати затвердили нову структуру мерії

Миколаївська міська рада з четвертої спроби проголосувала за затвердження змін до структури виконавчих органів. Раніше депутати не підтримали це рішення тричі.

Голова Миколаївської ОВА та депутат міськради Віталій Кім закликав колег не затягувати процес і підтримати рішення, наголосивши на необхідності розблокувати роботу міської ради та відокремити політичні суперечки від технічних питань.

— Я теж прошу проголосувати, тому що, як я розумію, частина депутатів — нас і так небагато залишилося — не хоче публічно голосувати, є й ті, хто саботує. Але це технічне питання для розблокування роботи міської ради. Прошу відкласти особисті політичні амбіції, щоб міськрада могла працювати, — звернувся Віталій Кім.

Міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що запропоновані зміни не є остаточними, і до них можуть вноситися корективи.

— По структурі я працюю вже 11-й рік. Ми понад пів року готували ці зміни. Це не остаточний варіант — у процесі роботи можливі додаткові коригування, — сказав він.

Після ще двох повторних голосувань через технічні збої та недостатню кількість підтверджених голосів, з четвертої спроби рішення було ухвалено.

Зрештою, 32 депутати взяли участь у голосуванні: «за» — 28, «проти» — 0, утрималися — 4. Рішенням затверджено загальну чисельність виконавчих органів міськради на рівні 1115 осіб.

План доброчесності

Депутати підтримали розроблений План доброчесності, який передбачає оцінку шести ключових напрямків: закупівлі, земельні активи, інфраструктура, міське самоврядування, етика та антикорупція.

Водночас міський голова Олександр Сєнкевич доручив створити оновлену робочу групу для доопрацювання документа.

Депутатка Олена Кісельова зазначила, що План має радше декларативний характер і потребує доопрацювання. За її словами, документ пройшов тривалий етап обговорень — від початкового несприйняття до внесення змін, однак і після цього не відображає реальних ризиків, з якими стикається громада, особливо в умовах війни та відновлення.

— Корупційні ризики — це те, що супроводжує всі процеси життєдіяльності. Якби цей План розробляли до воєнного стану, він був би іншим. Сьогодні навіть у процесі відновлення житла виникають нові ризики, — додала вона.

Олена Кісельова запропонувала переглянути підхід до підготовки документа та залучити ширше коло експертів.

У результаті депутати підтримали План 28 голосами «за». Також міський голова доручив створити нову робочу групу для розробки оновленого документа.

Депутати направили додаткові ₴69,2 млн для ЗСУ

Під час засідання депутатський корпус підтримав зміни до бюджету громади на 2026 рік. Йдеться про збільшення видатків більш ніж на 69 мільйонів гривень за рахунок коштів від приватизації комунального майна. Усі ці кошти планують спрямувати на підтримку Сил оборони.

Як пояснила директорка департаменту фінансів Віра Святелик, дохідна частина бюджету залишається без змін — 6,69 мільярда гривень, а видатки зростуть до 6,904 мільярда гривень. Додаткові кошти покриють за рахунок залишків спеціального фонду бюджету розвитку.

Голова бюджетної комісії Федір Панченко зазначив, що це рішення комісія підтримала одноголосно, однак рекомендувала перед розподілом цих коштів на засіданні виконкому попередньо виносити відповідні проєкти на розгляд комісії.

У підсумку депутати підтримали рішення з урахуванням правки — 36 голосами.

Закриття дитячих садочків

Після обговорень ряду проєктів рішень депутати Миколаївської міськради проголосували за ліквідацію лише одного дитсадка — №138 у Балабанівці. Голосування за інші два — №104 та №128 — не набрало необхідної кількості голосів.

Депутати також порушили питання витрат на утримання закладів у простої. За підрахунками міськради, за чотири роки на три непрацюючі садочки спрямували близько 29 мільйонів гривень, зокрема на зарплати працівникам.

Начальниця управління освіти Ганна Личко коментувала, що садок №138 не працює з початку повномасштабної війни, а відновити там освітній процес неможливо.

Дитсадок №138, за словами посадовиці, не працює з початку війни та не має можливості облаштувати укриття. Потужність садка розрахована лише на 26 дітей.

Депутатка Олена Кісельова зауважила, що під час простою працівникам виплачували дві третини зарплати.

— Ми утримували всіх у простої, окрім двірника. Також садок має власну котельню, і ми навіть в обмеженому режимі його опалювали, — підтвердила Ганна Личко.

Міський голова Олександр Сєнкевич запевнив депутатський корпус та суспільство, що будівлі не приватизуватимуть, а законсервують.

— У нас були часи, коли бракувало місць у дитсадках. Може статися, що після війни люди повернуться, і потреба знову зросте. Тому зараз мова не про приватизацію, а про ліквідацію юридичних осіб, — зазначив він.

У підсумку за ліквідацію дитсадка №138 проголосували 29 депутатів.

А от закриття двох інших садків міськрада не підтримала — не вистачило голосів. Щодо дитсадка №128, розташованого на вулиці Павла Скоропадського, зазначалося, що будівля зведена до 1917 року і не має підвалу. У 2025 році на його утримання витратили 2,5 мільйона гривень. За ліквідацію проголосували 24 депутати.

дитсадка №104 по вулиці Торговій. На його утримання у 2025 році витратили 2,6 мільйона гривень. До війни там навчалося близько 60 дітей при розрахунковій місткості 31. За ліквідацію проголосували 26 депутатів.