 Поліція показала наслідки ударів по Херсону

Поліція показала наслідки удару FPV-дроном по зупинці в Херсоні

Поліція показала наслідки ударів по Херсону, фото Національної Поліції

У Херсоні ворожий FPV-дрон поцілив у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Як повідомляють правоохоронці, під удар потрапили 26 населених пунктів регіону, де зафіксовано пошкодження 37 об’єктів.

Поліція Херсонщини повідомила про наслідки цієї та інших атак безпілотниками та артилерією, зафіксувавши загалом одного загиблого та вісьмох поранених в області за добу.

Окрім цього, у Корабельному районі через вибух FPV-дрона постраждала 48-річна жінка, яка дістала контузію та уламкові травми голови.

Ще один 54-річний чоловік зазнав поранень у мікрорайоні «Корабел» через вибухівку, скинуту з безпілотника.

Також поліцейські зафіксували наслідки артилерійського обстрілу житлових кварталів міста. Ворожі снаряди пошкодили два багатоквартирні та шість приватних будинків, а також територію приватного підприємства, через що постраждали ще двоє людей — 58-річна жінка та 36-річний чоловік.

Поліція показала наслідки ударів по Херсону, фото Національної поліціїПоліція показала наслідки ударів по Херсону, фото Національної поліції

Нагадаємо, що сьогодні вранці 1 травня російські війська обстріляли Корабельний район Херсон. Внаслідок атаки поранення отримала 64-річна жінка.

Останні новини про: Херсонщина

Херсонські веслувальники здобули золото і бронзу на регаті в Італії
Литва передала Херсонщині 7 автівок для військових і гуманітарних місій
Уряд шукає рішення для допомоги Олешкам: у місті критична гуманітарна ситуація
Читайте також:
новини
У селі на Миколаївщині відкрили додаткові класи на поверсі амбулаторії через збільшення учнів

Даріна Мельничук
новини
«Ми їх виселили, але вони знову з’явилися», — голова Інгульського району Миколаєва про інцидент із проживанням безхатьків у бліндажах

Даріна Мельничук
новини
За роки війни Миколаїв втратив чверть школярів

Альона Коханчук
новини
Кім: ситуація з посівною кампанією на Миколаївщині стабільна

Світлана Іванченко
новини
Шкільних таборів у Миколаєві цього року не проводитимуть через безпекову ситуацію

Даріна Мельничук
Останні новини про: Херсонщина

Уряд шукає рішення для допомоги Олешкам: у місті критична гуманітарна ситуація
Литва передала Херсонщині 7 автівок для військових і гуманітарних місій
Херсонські веслувальники здобули золото і бронзу на регаті в Італії

Сєнкевич пропонує передати недобудову зі стоянкою на 3-й Слобідській КП «Тайсмет»

У центрі Львова викрали меморіальну таблицю Дудаєву: підозрюють молодиків з Миколаївщини

54 хвилини тому

«Хвилька» оживила архівні листи жителів Миколаївщини, яких понад 80 років тому нацисти вивезли з України

Головне сьогодні