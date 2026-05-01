Поліція показала наслідки удару FPV-дроном по зупинці в Херсоні
13:06, 01 травня, 2026
-
У Херсоні ворожий FPV-дрон поцілив у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.
Як повідомляють правоохоронці, під удар потрапили 26 населених пунктів регіону, де зафіксовано пошкодження 37 об’єктів.
Поліція Херсонщини повідомила про наслідки цієї та інших атак безпілотниками та артилерією, зафіксувавши загалом одного загиблого та вісьмох поранених в області за добу.
Окрім цього, у Корабельному районі через вибух FPV-дрона постраждала 48-річна жінка, яка дістала контузію та уламкові травми голови.
Ще один 54-річний чоловік зазнав поранень у мікрорайоні «Корабел» через вибухівку, скинуту з безпілотника.
Також поліцейські зафіксували наслідки артилерійського обстрілу житлових кварталів міста. Ворожі снаряди пошкодили два багатоквартирні та шість приватних будинків, а також територію приватного підприємства, через що постраждали ще двоє людей — 58-річна жінка та 36-річний чоловік.
Нагадаємо, що сьогодні вранці 1 травня російські війська обстріляли Корабельний район Херсон. Внаслідок атаки поранення отримала 64-річна жінка.
