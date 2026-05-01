Сєнкевич пропонує передати недобудову зі стоянкою на 3-й Слобідській КП «Таймсет»

Недобудова на 3-й Слобідській у Миколаєві. Фото: МикВісті

Недобудову на вулиці 3-Слобідській у Миколаєві та разом з нею парковку поруч пропонують передати КП «Таймсет». Поки є тільки договори на зберігання транспорту на парковці, але паркан довкола постійно ламають, і місто постійно витрачає кошти на його ремонт. Сама ж недобудова перебуває на балансі комунального підприємства, яке ліквідують.

Про це говорили під час сесії Миколаївської міськради 30 квітня, пишуть «МикВісті».

На попередній сесії мер надав протокольне доручення щодо недобудови на 3-й Слобідській. Депутат Дмитро Січко, на окрузі якого розташована будівля, повідомив, що разом з адміністрацією Центрального району були на місці і продивилися договори. Є спірні моменти: відновлювати паркан має не орендар території стоянки, а місто. Тому виникає питання, чи продовжувати договір орендарям.

Заступниця начальника управління капітального майна Тетяна Дмитрова повідомила, що є лише договір оренди зберігання транспорту. А балансоутримувачем будівлі є КП «Капітальне будівництво Миколаєва», яке перебуває на стадії ліквідації.

— Це не договір оренди, це договір зберігання транспортних засобів. І він укладався не між управлінням комунального майна, а між балансоутримувачем. Балансоутримувач — це комунальне підприємство «Капітальне будівництво міста Миколаєва». І наразі вирішується питання щодо передачі цієї будівлі іншому балансоутримувачу, — повідомила Тетяна Дмитрова.

Міський голова запропонував, що недобудову з парковкою можна передати КП «Таймсет», у профілі якого і є обслуговування парковок.

— У нас є підприємство, яке займається парковками. Це підприємство «Таймсет». Ми можемо йому передати цю будівлю з цією парковкою. Воно продовжить займатись своєю персональною діяльністю, а саме влаштуванням цього паркану. Цей паркан воно буде охороняти, щоб його не ламали, і там будуть перебувати охоронці. Я не знаю, як ставлять свої машини, якщо на цю територію без перепон можуть потрапляти якісь люди, ламати паркан, як вони не переживають за свої машини. Передамо цьому підприємству, у нього будуть гроші з цієї стоянки, і воно відновить паркан і буде дивитися, щоб його надалі не ламали, — сказав Олександр Сєнкевич.

Тетяна Дмитрова зазначила, що КП «Таймсет» збирається підрахувати, скільки їм це буде коштувати. На це Олександр Сєнкевич відповів, що це буде вигідніше, ніж постійно відновлювати паркан за рахунок міста.

— Я не думаю, що це буде набагато дорожче, ніж Миколаєву виділяти постійно кошти з міського бюджету на ремонт цього паркану. Хтось там заробляє, а хтось за це платить. Це виходить таке якесь попустительство просто. Тобто якийсь приватний чувак, який облаштував на території будівельного майданчика стоянку, отримує гроші і не хоче утримувати паркан навколо цього майданчикв. Клас. Ну нормально. А ми давайте за це башлять. Як то кажуть, місто з місцевого бюджету. Ми ж багаті зараз, — сказав міський голова.

Крім того, голова адміністрації Центрального району, депутат Олександр Береза запропонував перенести на територію біля недобудови ярмарок з вулиці Колодязної.

— Це дасть можливість і, як то кажуть, заробляти кошти для того, щоб приводити в порядок цю територію і утримувати і паркан, і все таке інше. І вирішить питання там з цим ярмарком, — сказав Олександр Береза.

Мер доручив на наступне засідання сесії 14 травня підготувати проєкт рішення щодо балансоутримувача. Ще одне доручення дали КП «Ринкове господарство», щоб вивчити питання перенесення ярмарку.

Історія недобудови

Недобудова на вулиці 3-й Слобідській, де давно планували облаштувати поліклініку, неодноразово ставала епіцентром кримінальних подій. На території поруч знайшли у 2012 році Оксану Макар. У 2016 році з даху недобудови впав 12-річний хлопець і розбився. У 2021 році у підвалі недобудови знайшли тіло жінки.

Крім того, на територію часто заходять учні та роблять селфі на даху.

У червні 2016 року ректор ЧНУ імені Петра Могили Леонід Клименко звертався до депутатів Миколаївської міськради і говорив про готовність побудувати університетську клініку на базі недобудови на 3-й Слобідській.

Згодом голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко звернувся до міської влади з пропозицією безкоштовно передати недобудову на 3-й Слобідській ЧНУ для розміщення в ньому медичного центру та лікарні. Ректор Леонід Клименко та студенти Могилянки кілька разів виступали на сесії Миколаївської міської ради з проханням передати на баланс вишу будівлю недобудованої поліклініки на 3-й Слобідській.

Передачу депутати не підтримували.

12 червня 2020 року на сесії облради депутати погодили передачу університету будівлі дитячої інфекційної лікарні. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич розповів, що ЧНУ все ще планує прийняти на баланс недобудову на 3-й Слобідській.

У липні 2021 року депутати Миколаївської міськради в черговий раз не ухвалили рішення про передачу недобудови на 3 Слобідській у власність Могилянки. Для цього не вистачило лише 3 голоси.

У серпні 2021 року члени постійної депутатської комісії з питань ЖКГ міськради Миколаєва відмовилися узгоджувати проєкт рішення сесії щодо включення недобудови на 3-й Слобідській до списку малої приватизації для продажу на аукціоні. А також не підтримали проєкт рішення про безкоштовну передачу об'єкту ЧНУ для розміщення там медцентру та лікарні.

У жовтні 2021 року питання щодо недобудови знали з розгляду сесії міськради.

У 2023 році повідомлялося, що у Миколаєві готують документацію для майбутнього будівництва кластерної лікарні на 3-й Слобідській. Проте з того часу питання залишається невирішеним.

